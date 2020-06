Gezocht: nieuw Gents succesnummer. Week van het Gents richt zich op muzikaal talent Sabine Van Damme

13u47 0 Gent De Gentse Crochet, uitgesproken ‘crochee’. Zo heet de wedstrijd die de stad organiseert in het kader van de Week van het Gent eind november. De stad wil nieuw muzikaal talent ertoe aanzetten een nummer in het Gents te maken. Inzendingen met potentieel worden gecoacht door Grote Gentse Namen.

“Voor de vijfde editie van de Week van het Gents gaan we op zoek naar een Gentse oorworm”, zegt cultuurschepen Sami Souguir. “Een liedje in onze ‘schuune Gentse taole’, door onbekend of minder bekend talent.” Souguir weet dat er nauwelijks nog echt Gent wordt gesproken, de taal van onze (over)grootouders. “Mijn ouders spraken geen Gents, ikzelf heb een Gents accent. Maar hoe het ook wordt gesproken, ons dialect verbindt ons, het maakt ons Gentenaars, een titel die velen met trots dragen. Dus moeten we dat dialect koesteren.”

De naam van de wedstrijd is ontleend aan Radio Crochet, een zangwedstrijd uit de jaren `30 in Frankrijk. Als het publiek de kandidaat niet goed vond, werd die met een crochet – een haak – van het podium gehaald. Dat zal in Gent uiteraard niet gebeuren. “We hebben drie ferme ambassadeurs die de wedstrijd mee gaan vertegenwoordigen”, zegt Souguir. Dat zijn Kurt Burgelman, nog steeds de enige die een Gentse hit scoorde en sindsdien zowat 600 Gentse nummers maakte, met of zonder BiezeBaaze; Mustafa Avsar van het Muzikantenhuis in de Dampuurtstroate; en singer-songerwriter Gloria Boateng. De kandidaten die worden geselecteerd, zullen begeleid worden door nog meer bekende Gentse koppen. Wim Claeys, de Gentse troubadour, Peter Van Haelter, de nieuwe perfesser Gents, artieste Jits van Belle, Yilmaz Koçak van De Centrale, Thomas Beyls van Negenduust, Sanne Werkers van de Kinystar en Jan Hozee van Trefpunt. Begeleiding op alle mogelijk vlakken dus. De ultieme wedstrijd waarbij de winnaar wordt verkozen gaat door op vrijdagavond 4 december in Trefpunt.

Meedoen? Alle info en inschrijven op cultuur.stad.gent/nl/gentsecrochet