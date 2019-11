Gezocht: artiesten en een zaal voor benefiet voor bestolen Wim Claeys Sabine Van Damme

09 november 2019

15u17 4 Gent De Gentse volkszanger Wim Claeys werd bestolen, en is voor meer dan 2.500 euro aan muziek-materiaal kwijt. Zodra het nieuws bekend raakte, werd beslist een benefiet voor hem te organiseren, op 30 november. De organisator zoekt een zaal en artiesten.

“Hoe erg is het dat onze sympathieke Gentse troubadour zijn materiaal kwijt is”, zegt Guy Reynebeau. Hij nam meteen het initiatief om een benefiet voor Wim te organiseren, op 30 november. “Logisch ook”, vindt hij. “Gelijk wat er georganiseerd wordt voor een goed doel, Wim komt altijd meedoen, gratis en voor niks. Als hij ergens kan helpen, zal hij het doen. Dan vind ik het maar mooi dat hij zelf ook een steuntje in de rug krijgt nu hij het nodig heeft.”

En dus werd zaterdag 30 november geprikt voor een benefiet, ’s avonds. “Ik zoek eerst een vooral een zaal”, zegt Reynebeau. “De Vooruit was bereid een zaal gratis ter beschikking te stellen, maar dat weekend is er het Festival van de Gelijkheid, en dus is alles volzet. Een zaal dus, en ook artiesten die hun steentje willen bijdragen voor Wim. Gratis advies voor de toekomst heb ik hem alvast gegeven: doe uw deuren op slot en sluit een verzekering af! Maar nu moeten we eerst zorgen dat hij nieuw materiaal kan kopen.”

Wie wil meedoen, mag Guy contacteren op reynebeau.guy@gmail.com