Gezellig druk, maar geen massa en totaal geen Gentse Feestensfeer in de stad Sabine Van Damme Erik De Troyer

17 juli 2020

22u53 0 Gent De coronacijfers die plots weer schrikwekkend zijn gestegen hebben blijkbaar toch indruk gemaakt op de Gentenaars. De gevreesde toeloop op de eerste avond van wat de eerste Gentse Feestenavond had moeten zijn, bleef uit. Het was wel drukker dan op een doorsnee zomeravond, maar het bleef rustig. De Gentenaar bleef in zijn kot.

Geen drukte op de Vlasmarkt voor 23 uur, geen uitpuilende terrassen, geen illegale straatacts en zelfs geen typsich Gentse onnozeliteiten. Meer dan nachtburgemeester Edmond Coquyt in smoking was er niet te zien in de Gentse straten. Gevreesd werd dat er toch een massa volk naar de stad zou afzakken, al was het maar om de sfeer op te snuiven. Maar blijkbaar gebruikten de mensen toch hun gezond verstand. (Lees verder onder de foto)

De nacht is nog jong natuurlijk, en het valt af te wachten wat het geeft als de terrassen om 1 uur dicht moeten. De cafébazen kregen een absoluut verbod om drank te schenken aan mensen die geen zitplaats hadden op een terras, maar dat was eigenlijk nergens het geval. De politie was opvallend aanwezig op het terrein, zowel te voet als met auto’s en combi’s, maar in de loop van de avond moest nergens worden ingegrepen.

Er valt dan ook echt niks te beleven in de stad. Zonder podia, eetkramen, straatmuzikanten is de lol er snel af. De terrassen zijn gezellig, absoluut, maar daarvoor komt er dus geen extra volk naar de stad. Niet dat er niks te beleven is, maar je moet er echt wel ver naar zoeken.

In een normaal jaar starten de Gentse Feesten om 18 uur met ‘domme lollen’ van de burgemeester op het stadhuis, waarna die de sleutel aan de Feestenburgemeester geeft. Normaal gezien volgt er daarna een spectaculair openingsmoment, zoals de voorbije jaren bijvoorbeeld de show met de ‘elektriciteitswerpers’, de Langste Fanfare van Die Verdammte Spielerei, of de koorddansers van vorig jaar boven de opengelegde Reep. De eerste avond was normaal gezien de avond van de Gentenaars, met veel Gentse groepen op de podia. Niks van dat alles dus. En aangezien het vanavond rustig bleef, zullen er vermoedelijk ook de komende dagen geen problemen zijn. Het enige wat de Gentenaars nu rest, is aftellen naar 16 juli 2021.