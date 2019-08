Gezeik De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

09 augustus 2019

Om ergens een goed zicht op te krijgen, helpt het om er een beetje afstand van te nemen. Zoals u bij het bekijken van een schilderij een paar passen achteruit doet. Ik ben op vakantie in Italië en lees het Gentse regionale nieuws op het internet. Ik moet zeggen dat ik blij ben dat de Italianen niet meelezen. Ik zou hen wijsmaken dat ik een Hollander ben. Tussen het komkommertijd-nieuws las ik het stuk over de nieuwe trots van de stationsbuurt, de Diamond. Dat ding verblindt het verkeer als de zon erop schijnt en de bevoegde schepen en de bouwers wringen zich nu in bochten om aan te tonen dat zoiets niet te voorzien is. In Dubai, waar ze elke dag een glazen gebouw van honderden meters hoog neerpoten, rekenen ze dat perfect uit. Dezelfde schepen laat wel de Volderstraat rood verven. “Dat rood verblindt niemand”, zal hij gedacht hebben. Over Dubai gesproken, mocht u daar uw mannelijkheid ter hand nemen en tegen een monument plassen, u zou na een verblijf in de cel het land uitgezet worden. In Gent piste iemand bij klaarlichte tegen het Gravensteen en ging dan ongemoeid verder met zijn dag. Ik kan me voorstellen dat justitie zich nu al voorbereidt op een rechtszaak tegen diegene die het wansmakelijke tafereel heeft gefilmd en op het internet heeft gedeeld. Een 92-jarige non werd seksueel geïntimideerd door een taxichauffeur. Volgens de politie deed de man volgens de wet niets verkeerd en daarmee is ook dit faits divers van de baan. Dat een hoop dames, al dan niet van respectabele leeftijd, nu 2 keer zal nadenken vooraleer een taxi te nemen, speelt volgens diezelfde wet geen rol. Een kennis van mij werd geïntimideerd en bedreigd in het Baudelopark. Toen hij dat ging aangeven bij de politie, kreeg hij te horen dat ze wisten dat daar een probleem was, punt. Ik denk dat ik hier nog een paar dagen blijf.