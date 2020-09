Gewoon te zien op straat: Blommm en kunstenaar Cee Pil maken eigenzinnige versie van Lam-Godspaneel Jill Dhondt

21 september 2020

14u18 2 Gent In de Waaistraat vind je sinds kort een nieuwe, unieke muurschildering. Achter een mantel van echte bloemen kan je een verstrengeling zien van twee tekeningen van Johannes De Doper. De Gentse Bloemenwinkel Blommm en straatkunstenaar Cee Pil haalden hun inspiratie hiervoor uit het Lam Gods.

Het televisieprogramma Iedereen Beroemd ging enkele maanden geleden op zoek naar twaalf kunstenaars om het Lam Gods van Van Eyck tot leven te wekken. Ze spraken onder andere de Gentse bloemenwinkel Blommm aan om zich van hun creatiefste kant te laten zien. “Hoewel we werken met bloemen en planten, wilden we graag iets maken dat blijvend is”, zegt zaakvoerder Paulien Verhaest. “Daarom vroegen we straatkunstenaar Cee Pil om samen te werken. We kenden elkaar al van toen we nog samen op DOK stonden, en ik ben steeds een grote bewonderaar gebleven van zijn werk.”

Verdorren en wegwaaien

Paulien en Cee Pil vertrokken vanuit Johannes De Doper, de enige figuur die twee keer staat afgebeeld op het Lam Gods. Eerst vind je hem op een binnenpaneel, en daarna als beeldhouwwerk op een buitenpaneel. Cee Pil staat erom bekend om twee beelden in elkaar te laten overlopen. Meestal zijn het twee dieren, maar deze keer heeft hij die twee afbeeldingen van Johannes De Doper met elkaar verstrengeld.

“Op het binnenpaneel heeft Johannes De Doper een prachtige groene mantel aan. Wij wilden dat graag invullen met lokale bloemen en planten. Die zijn intussen verdord en stilaan aan het wegwaaien, waardoor het werk van Cee Pil langzaam tevoorschijn komt. Dat is voor ons zoals de restauratie van het Lam Gods, dat het origineel laag per laagje blootlegde.”