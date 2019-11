Gewezen topadvocaat Leo Martens (94) overleden: “Hij was briljant” Didier Verbaere en Willy Cardon

11 november 2019

14u59 0 Gent Leo Martens, een bekend toppleiter in de jaren zeventig, tachtig en negentig van de vorige eeuw, is in Gent op 94-jarige leeftijd overleden en in intieme kring begraven.

Leo Martens werd geboren op 22 juli 1925 in Gent en studeerde aan het Alumnus College of Europe af als advocaat met een Promotie Antoine de Saint-Exupéry in 1951. Hij maakte naam in de jaren zeventig en tachtig als assisenpleiter. Zo verdedigde hij Luc De Craemer, een van de betichten in het proces tegen onderzoeksrechter Guy Jespers. De populaire onderzoeksrechter werd beschuldigd van moord, moordpoging, roofoverval, oplichting, laster en verboden wapenbezit. Martens zou zich later ontpoppen tot een echte procedurepleiter.

Een briljant man

Ook Jan Vermeulen, burgemeester van Deinze, liep stage aan het kantoor van Martens. “Mieke Van Hecke, Roland Tack en vele anderen passeerden er de revue. Hij had ook een hechte vriendschap met de familie Declercq-Fazzi. Beide kantoren speelden zelfs voetbalmatchen tegen elkaar. De ‘Patron’ was een bijzondere man. Hij was de beste advocaat die België ooit gekend heeft en die een ongelooflijk groot netwerk had. Hij vocht voor de kleine man als advocaat van het ACV. Maar hij zijn tentakels reikten tot in het Koninklijk paleis. De huidige toppleiters reikten niet tot zijn enkels. Hij kende de procedure als geen ander. Als ik hem in een woord mag beschrijven: briljant. In zijn buurt vertoeven was een voorrecht”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) van Deinze.

Leo Martens was ook Lid van de Commissie Goede Diensten, van de Nationale Arbeidsraad, ere Rechtskundig bijzitter van de Werkrechtersraad Gent en Ere Plaatsvervangend Rechter van de Arbeidsrechtbank van Gent. Hij was ook Officier in de Kroonorde, Officier in de Leopold II Orde en Ridder in de Kroonorde. Hij was gehuwd met Geertruida (Truus) Bos. Samen hadden ze drie kinderen Dirk, Johan (+) en Heleen. Leo Martens overleed op 3 november en de uitvaartplechtigheid vond plaats in intieme kring.