Geweldig: een vrouwelijke Zwarte Piet van 80 jaar Sabine Van Damme

02 december 2019

11u28 2 Gent 80 jaar oud is Marcella Dossche, maar ze speelt nog met hart en ziel Zwarte Piet bij haar schoondochter, die onthaalmama is. “Geweldig dat ze dit wil doen, en ze staat al te springen om het volgend jaar opnieuw te doen”, glundert Petra Spier.

Petra is al 20 jaar lang onthaalmoeder in Gentbrugge. “Ik vang 4, maximum 5 kindjes tegelijk op, van 3 maanden tot 3 jaar oud. Meer wil ik er niet, met zo’n klein groepje is het gezellig en kunnen we veel samen doen. Met meer kinderen vind ik het gewoon te druk.” En veel doen, daar hoort uiteraard ook een bezoek van Sinterklaas bij. “Dat is elk jaar een echt festijn voor onze kleintjes. Ze mogen dansen en zingen en hun verlanglijstje afgeven aan de Sint. Alleen is het niet zo makkelijk om een Sint en Piet te vinden die overdag kunnen komen, op een weekdag. Daarom speelt mijn man Patrick Van Acker Sinterklaas. En sinds enkele jaren is zijn moeder, mijn schoonmoeder dus, Zwarte Piet. We hadden haar dat eens gevraagd, en ze was meteen laaiend enthousiast. Zelf heeft ze altijd in een school gewerkt, ook tussen de kinderen dus. En nu in haar rol als Zwarte Piet geniet ze evenveel van het gebeuren als onze kindjes. Ze staat werkelijk al te springen om het volgend jaar opnieuw te mogen doen, met haar mooie pak en haar pruik. En daar kunnen wij alleen maar blij om zijn, want het is dankzij haar dat we dit kunnen laten doorgaan.”