Geveltuinbrigade zoekt de saaiste gevels in Gent voor groene make-over Jill Dhondt

31 januari 2020

12u39 2 Gent De Geveltuinbrigade heeft een wedstrijd gelanceerd waarbij ze op zoek gaat naar de allersaaiste gevels in Gent. De drie winnaars met de meest trieste voorgevels krijgen een geveltuin cadeau. Deze tuintjes geven niet enkel meer kleur aan de straat, ze helpen ook om verdroging tegen te gaan.

De Geveltuinbrigade maakt deel uit van het Gents MilieuFront, een lokale milieuvereniging. De komende maand gaan ze op zoek naar de saaiste gevels van de stad, gevels zonder kleur of vorm. De top drie zal opgefleurd worden met wat groen, gaande van klimplanten tot bloemen en struiken. “Daar zitten voorjaars- en najaarsbloeiers bij”, vertelt Thijs Michiels van het Gentse MilieuFront. “We werken steeds op maat, op basis van wat de bewoners willen en van de omgeving. Onze huisexpert gaat na wat de planten nodig hebben, waar ze kunnen floreren, en zo verder.”

Andere Gentenaars aanzetten

Hoewel de brigadiers slechts drie winnaars kiezen, hopen ze dat anderen geïnspireerd geraken door de actie. “De voorbije twee jaar hebben we niet minder dan 750 geveltuintjes aangelegd in Gent. De komende jaren komen daar nog honderden exemplaren bij. Deze lente beginnen we er weer aan met de brigade, over heel Gent leggen we dan tuintjes aan. Met de wedstrijd wilden we de Gentenaren alvast warm maken.”

Meer dan mooier maken

De geveltuintjes dienen niet enkel om het straatbeeld op te smukken. “Ze zorgen voor meer groen in de straat waardoor de biodiversiteit in onze stad vergroot. Dat er meer bloemen zijn is goed voor de bijen. Ook de luchtkwaliteit verbetert hierdoor zienderogen. Daarnaast gaan de geveltuintjes verdroging tegen. Door slechts enkele tegels weg te halen kan het water weer in de grond sijpelen.”

Wie niet tevreden is over haar of zijn gevel kan tot eind februari een foto inzenden. “Dat mag een foto van de gevel zijn of een selfie van de bewoner met de gevel. We vragen ook de straatnaam en de reden waarom ze hun gevel saai vinden. De winnaars met de saaiste gevel zetten we letterlijk in de bloemetjes.”

Inzendingen mogen verstuurd worden naar info@gentsmilieufront.be.