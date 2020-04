Gevel BNP Paribas Fortis aan Kouter beklad Jill Dhondt

27 april 2020

14u21 3 Gent De Gentse politie kreeg maandagmorgen de melding binnen dat twee gevels van het BNP Paribas Fortis-gebouw aan de Kouter, alsook het voetpad en de rijbaan voor het kantoor, besmeurd waren. Voorlopig zijn er nog geen daders gekend.

Zowel de buitenmuur van het bankgebouw aan de Zonnestraat, als de gevel aan de Korte Meer, werden besmeurd met het woord ‘greed’, Engels voor ‘hebzucht’. De openbare weg en het voetpad moesten er eveneens aan geloven. Het vandalisme is vermoedelijk zondagnacht gebeurd. De politie bekijkt momenteel de camerabeelden van de bank, in de hoop zo de daders op te sporen. Er werd alvast een klacht ingediend tegen onbekenden. In het verleden vonden al meermaals betogingen plaats voor het gebouw in de Zonnestraat.