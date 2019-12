Gevallen fitnesskoning vrijgesproken in beroep: “Ik ben blij dat zijn naam eindelijk gezuiverd wordt” Cedric Matthys

18 december 2019

19u15 0 Gent Dick Vande Vyvere, een gewezen sleutelfiguur in de Belgische fitnesswereld, is woensdagvoormiddag vrijgesproken door het Gentse hof van beroep. Hij stond er terecht voor een poging tot oplichting. “Mijn cliënt heeft pech gehad, maar is geen oplichter”, aldus zijn advocaat.

“Ik snap er niks van. De man heeft overal schulden gemaakt. Hij belandde er zelfs voor in de gevangenis.” Ondernemer Christian Dumolin is verbaasd als we hem opbellen. Trustcapital, het investeringsfonds van de schatrijke Kortrijkzaan, heeft nog een bedrag van 1 miljoen euro te goed van Dick Vande Vyvere. Toch werd die laatste vandaag vrijgesproken.

Vande Vyvere bouwde met de merken Passage Fitness First en JustFit, nu beide in handen van Basic-Fit, een fitnessimperium uit, maar dat stortte enkele jaren geleden volledig in elkaar. Volgens zakenkrant De Tijd sloegen schuldeisers over een periode van drie jaar maar liefst 20 miljoen euro aan.

Simpelweg failliet

Hoewel Vande Vyvere schulden heeft, is advocaat Hans Rieder het niet eens met wat er over hem verspreid wordt: “Mijn cliënt kon de lening simpelweg niet terugbetalen. Hij is onterecht zwart gemaakt als oplichter. Het hof sprak Dick vrij, wat me sterkt in mijn overtuiging. Het is niet omdat je jouw belofte niet kan nakomen, dat je onmiddellijk een oplichter bent. Mijn cliënt ging er effectief van uit dat hij Dumolin zou kunnen terugbetalen.”

Poging oplichting

Vande Vyvere werd begin dit jaar al vrijgesproken voor bedrieglijk onvermogen. De burgerlijke partij beweerde dat de beklaagde zou gedaan hebben alsof hij geen geld had om de lening aan Trustcapital terug te betalen. In dezelfde zaak werd de gevallen fitnesskoning echter ook beticht van een poging oplichting. Vande Vyvere vroeg namelijk 500.000 euro aan Dumolin. Dat bedrag had hij nodig als bankwaarborg. Zo zou hij een fonds van 7,6 miljoen euro kunnen losweken bij een bedrijf in de Seychellen. Met dat geld kon hij Trustcapital terugbetalen. Dumolin stortte het geld nooit, maar gelooft wel dat Vande Vyvere hem het geld afhandig wou maken.

Ter goeder trouw

Vande Vyvere kreeg in eerste aanleg drie maanden voorwaardelijk en een geldboete voor de feiten, maar won woensdag het pleit. “Enerzijds geloofden de rechters dat onze cliënt ter goeder trouw handelde”, legt advocaat Hans Rieder uit. “Hij had nooit de bedoeling om iemand op te lichten. Anderzijds hebben we in de rechtbank kunnen aantonen dat Dick van een andere persoon wel de gevraagde 500.000 euro kreeg. Dat geld stortte hij na een paar dagen mooi terug. Kortom, mijn cliënt heeft pech gehad, maar is geen oplichter. Het wordt tijd dat zijn naam gezuiverd wordt.”