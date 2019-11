Gevallen fitnesskoning opnieuw voor de rechter: “Vande Vyvere doet me denken aan al die Nigeriaanse koningen in mijn mailbox” Cedric Matthys

14 november 2019

21u50 0 Gent Dick Vande Vyvere, een gewezen sleutelfiguur van de Belgische fitnesswereld, is donderdagvoormiddag voor het Gentse hof van beroep verschenen. Hij stond er terecht voor poging tot oplichting. “Vande Vyvere doet me denken aan al die Nigeriaanse koningen in mijn mailbox”

Dick Vande Vyvere (56) startte zijn carrière aan de Gentse watersportbaan. Daar opende de zakenman uit Merelbeke zijn eerste fitness. Hij bouwde er met de merken Passage Fitness First en JustFit, nu beide in handen van Basic-Fit, een succesverhaal uit. Het imperium van de beklaagde werd op zijn toppunt 1 miljard dollar geschat, maar stortte enkele jaren geleden volledig in elkaar. Volgens zakenkrant De Tijd sloegen schuldeisers over een periode van drie jaar maar liefst 20 miljoen euro aan. Van een flat op de zeedijk in Knokke tot zelfs de stofzuiger, Dick Vande Vyvere en zijn levenspartner Marleen Veldeman raakten het allemaal kwijt.

500.000 euro

“Vande Vyvere doet me denken aan al die Nigeriaanse koningen in mijn mailbox”, liet de advocaat van Trustcapital donderdagnamiddag in het Gentse hof van beroep verstaan. De Gentse zakenman stond er terecht voor een poging tot oplichting. Hij zou Trustcapital, een investeringsmaatschappij van de bekende ondernemer en investeerder Christian Dumolin, 500.000 euro afhandig willen hebben gemaakt.

“Iedereen heeft ongetwijfeld al eens zo een mailtje gekregen waarin een Nigeriaanse koningen een gigantische erfenis belooft als je eerst 500 euro overschrijft”, zei de advocaat. “Vande Vyvere paste dezelfde truc toe. Concreet had de beklaagde een lening lopen van 1 miljoen euro bij Trustcapital. Vande Vyvere beloofde die lening terug te betalen als hij eerst 500.000 euro kreeg. Hiermee zou hij een fonds van 7,3 miljoen euro kunnen losweken van een bedrijf in de Seychellen. Zo zou hij Trustcapital kunnen terugbetalen.”

Lening niet terugbetaald

Dumolin ging uiteindelijk niet in op de deal. Daar speelde de advocaat van Vande Vyvere gretig op in. De beklaagde vroeg immers ook aan een andere persoon 500.000 euro om het fonds los te weken. Dat geld stortte hij achteraf mooi terug. Al kon die uitleg de advocaat van Trustcapital niet overtuigen. “Het punt blijft dat tot op de dag van vandaag de lening niet terugbetaald is.” In eerste aanleg kreeg Vande Vyvere drie maanden voorwaardelijk en een geldboete. De uitspraak van het hof van beroep volgt op 18 december.