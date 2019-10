Geuroverlast teistert campus Blandijn UGent: “Vermoedelijk gevolg van stinkbom” Yannick De Spiegeleir & Sabine Van Damme

30 oktober 2019

18u56 8 Gent De personeelsleden en studenten van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte moeten sinds gisterenavond het hoofd bieden aan een indringende stank. “Een onderzoek vandaag bracht aan het licht dat de walm wellicht afkomstig is van een stinkbom”, zegt Tine Dezeure, persverantwoordelijke van de UGent.

De stank verspreidde zich gisterenavond vanuit een auditorium over de gangen van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Gentse Universiteit. De putjesgeur is er volgens aanwezigen niet te harden. “De politie is dinsdagavond al ter plaatse gekomen om een vaststelling te doen”, klinkt het bij de persdienst van de UGent. Deze ochtend vonden er metingen plaats om de luchtkwaliteit te testen en het bleek gelukkig niet om een giftige stof te gaan. Ook de leidingen en luchtkokers werden gereinigd en gecontroleerd en de interne dienst ‘sanitairen en gassen’ van de UGent werd ingeschakeld.

“Vermoedelijk gaat het om het werk van één of meerdere flauwe grappenmakers die een stinkbom hebben laten afgaan”, zegt Dezeure. Het auditorium vanwaar de penetrante geur zich verspreidde werd buiten gebruik gesteld en personeelsleden kregen via mail het advies om hun deuren dicht te houden. Mensen die zich onpasselijk voelden, kregen de mogelijkheid aangeboden om van thuis uit te werken. “Niet alle personeelsleden gingen in op die vraag”, aldus de persverantwoordelijke. “Ook alle geplande lessen konden gewoon plaatsvinden, net als de proeflessen voor zesdejaars van het secundair onderwijs die vandaag op de planning stonden.”

Verwacht wordt dat de geurhinder snel zal afnemen. “De enige remedie om de geuroverlast zo snel mogelijk te doen verdwijnen, is voldoende verluchten. Dat wordt momenteel volop in de praktijk gebracht. We verwachten dat de overlast snel zal verdwijnen”, klinkt het.

Toevallig vond aan de Blandijn vandaag ook een controle plaats van de rioleringen. “Dit heeft niks te maken met de geurhinder op de faculteit”, verzekert Dezeure.

Van de daders ontbreekt momenteel elk spoor. De UGent heeft de mogelijkheid om klacht in te dienen tegen onbekenden, maar neemt die beslissing nog in beraad.