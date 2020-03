Getrouwd op de dag dat corona ons land platlegde: “Gelukkig vieren we gewoon thuis” Sabine Van Damme

13 maart 2020

13u28 6 Gent Drie huwelijken zijn er vandaag voltrokken op het Gentse stadhuis. Niet omdat er zoveel volk heeft afgezegd, wel omdat ‘vrijdag de dertiende’ voor de meeste mensen geen ideale huwelijksdag is. Delphine Dhoker en Steven Van Nimmen deden het wel.

“Wij vonden vrijdag de dertiende wel een mooie dag om te trouwen”, zegt Steven. “De geboorte van ons eerste kindje stond gepland voor eind deze maand, dus we dachten dat we dat nog wel zouden halen. Daarom hebben we niet meteen een groot feest gepland. Maar Colin, onze zoon, besloot om al op 5 maart geboren te worden - 5 maart, de dag dat corona uitbrak in ons land.”

Het koppel uit Baarle huwde vandaag toch, met de baby op de arm. “Ouders geworden op de dag dat corona uitbrak, en gehuwd op de dag dat corona ons land platlegt.” Steven en Delphine kunnen er nog om lachen. “We hebben niet getwijfeld om naar het stadhuis te komen, we gingen ervan uit dat de trouw gewoon door kon gaan, wat ook zo was. We vieren onze huwelijksdag gewoon thuis. We hebben een kok-aan-huis gevraagd, en zitten met 9 mensen samen aan tafel. In beperkte familiale kring dus. Dat mag gelukkig wel nog.”