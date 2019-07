GETEST. Hier vind je de lekkerste cocktail van de Gentse Feesten Jeroen Desmecht Daimy Van den Eede

25 juli 2019

08u12 15

De lekkerste cocktail op de Gentse Feesten, is dat nu een ‘Dark ‘n Stormy’ op Pole Pole of een ‘Lillet Vive’ op de Poeljemarkt? Wij deden de test. In de video hierboven vind je het verdict.