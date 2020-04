Gestrande Argentijnse studenten doen vrijwilligerswerk in de buurt Jill Dhondt

10 april 2020

16u37 0 Gent Een veertigtal Argentijnse studenten strandden Een veertigtal Argentijnse studenten strandden enkele weken geleden op de parking van Driebeek in Gentbrugge. Om het beste te maken van de situatie, boden ze hun hulp aan als vrijwilliger. De voorbije weken hebben ze klusjes verricht in de oude brandweerkazerne en in de moestuintjes van de Gentbrugse Meersen.

Meer dan veertig Argentijnse ingenieursstudenten huurden enkele weken geleden mobilhomes in Spanje om een reis door Europa te maken. Het plan was om een dag in Gent te verblijven, maar intussen zijn ze bijna drie weken gestrand op de parking naast de viaduct in Gentbrugge. Het stadsbestuur heeft ervoor gezorgd dat ze de keuken en het sanitair van de Vierde Zaal kunnen gebruiken. De studenten kregen gezelschapsspelletjes van kabinetsmedewerker Els De Keyser, lezen boeken, volgen online cursussen en hebben een Playstation gekocht om zich bezig te houden.

Helpende handen

“We doen ons best om de gestrande studenten, als een soort groot gezin, een tijdelijke thuis te geven in Gentbrugge”, zegt Bram Van Braeckevelt, schepen van toerisme. “Het is fijn om te zien dat ze zich met veel goesting inzetten voor Gent.” Waar ze kunnen, steken de studenten een handje toe. Zo hebben ze plafonds en muren geschilderd, een tribune ineen getimmerd, de drankruimte georganiseerd en balken afgestoft in SANTO, de oude brandweerkazerne in Gentbrugge. In de volkstuintjes van de Gentbrugse meersen hebben ze hagen gesnoeid, en vrijgekomen perkjes gesaneerd.

“We proberen productief te blijven, en terug te geven aan de stad”, zegt Agustin Sandoval (25), één van de gestrande studenten. “Als iemand hulp komt vragen, helpen we graag.” Wat er zal gebeuren als de maatregelen voorbij zijn, weet hij nog niet. “Het kan zijn dat we onze trip door Europa verderzetten, of dat we terug naar huis gaan. Dat is nog af te wachten.”