Gestrande Argentijnen vertrekken na drie maand uit Gentbrugge Jill Dhondt

12 juni 2020

13u45 1 Gent Een veertigtal Argentijnse studenten kwamen aan het begin van de crisis vast te zitten in Gent, terwijl ze een rondreis maakten door Europa. Maandag 15 juni kunnen ze eindelijk terug naar huis vertrekken, nadat ze drie maanden op parking Driebeek in Gentbrugge verbleven. Vandaag worden ze alvast uitgezwaaid door schepenen Bram Van Braeckevelt en Sami Souguir met een bezoek aan het Gravensteen, lunch, een boottocht en een ijsje. “Die groep staat hier volgend jaar terug”, klinkt het.

Meer dan veertig Argentijnse ingenieursstudenten huurden enkele maanden geleden mobilhomes in Spanje om een reis van vier maanden door Europa te maken. Hun plan was om een dag in Gent te verblijven, en daarna door te reizen. Toen ze hier aankwamen, gingen de grenzen echter dicht en konden ze nergens meer heen. Het stadsbestuur bracht de studenten over van de camping op de Blaarmeersen naar de parking aan de viaduct in Gentbrugge, waar ze een keuken en sanitair van de Vierde Zaal konden gebruiken.

Ondanks de moeilijke omstandigheden, maakten de jongeren er het beste van de voorbije drie maand. “We hebben op meer dan tien plaatsen vrijwilligerswerk gedaan”, zegt professor Vicente Rigalt. “We hebben onder andere een handje toegestoken in de volkstuintjes aan de Gentbrugse Meersen, in de oude brandweerkazerne, in een vogelasiel, een kerk, enkele boerderijen enzovoort. We wouden ons bezighouden, maar ook iets teruggeven aan de stad die ons met open armen verwelkomde.” De studenten speelden ook veel gezelschapsspelletjes die ze gekregen hadden van kabinetsmedewerker Els De Keyser, lazen boeken en volgden online cursussen.

Afscheid op zijn Gents

Een deel van de groep is reeds vertrokken, de overige 28 leden verlaten komende maandag Gentbrugge. Ze zullen hun reis door Europa met hun motorhomes verder zetten, met Spanje als eindbestemming. Van daaruit vliegen ze begin juli terug naar hun thuisland. Om hen uit te zwaaien, stelde de Dienst Toerisme en Historische Huizen een programma voor hen samen. “Ondanks de omstandigheden hebben deze jongeren toch een klik met Gent en haar bewoners gemaakt, mooi om zien”, zegt toerismeschepen Bram Van Braeckevelt. “We zwaaien ze nu uit in stijl, met een toeristisch bezoek aan de stad.”

Op de planning stond een bezoek aan het Gravensteen, lunch van het Groot Vleeshuis, een rondvaart met De Bootjes van Gent en een ijsje op het Maaseikplein. Lieve Kuypers heeft de studenten veel geholpen de laatste maanden, en werd daarom ook uitgenodigd. “We noemen haar intussen tante Lieve”, lacht de professor. “Op een dag kwam ze bij ons langs, en vroeg of we een fietstocht wouden maken. Erna passeerde ze regelmatig, en leerde zo de hele groep kennen. Vorige week hebben we nog samen haar verjaardag gevierd. Als we een tandarts of zo nodig hadden, konden we aan haar vragen waar we terecht konden.”

“Volgend jaar staan ze hier terug”

“Die groep staat hier volgend jaar terug”, zegt Lieve. “Ondanks dat ze hier drie maanden gezeten hebben. Ze hebben zes jaar gespaard om deze reis te kunnen maken, en willen terugkeren om hem zoals gepland te doorlopen. Ze komen dan komen zeker terug naar Gentbrugge, we hebben een band gesmeed. Ik heb wafels gebakken in openlucht voor de hele groep en ook een groot paasontbijt gemaakt. Mijn reis naar Spanje werd geannuleerd, dus heb ik het geld dat daar voor bestemd was daarin gestoken.”