Gestolen orthopedische fiets van 2.000 euro 600 meter verder teruggevonden na anonieme tip Didier Verbaere

06 juli 2020

16u45 120 Gent Een dure orthopedische driewieler die zaterdagnacht uit een garage in de Lieven Delaruystraat in Gentbrugge werd gestolen is na een Een dure orthopedische driewieler die zaterdagnacht uit een garage in de Lieven Delaruystraat in Gentbrugge werd gestolen is na een oproep via HLN amper 600 meter verderop teruggevonden op de Leo Tertzweillaan. De fiets van Jordann Francis (20) stond er op slot voor de deur van een huis.

De fiets van Jordann werd in de nacht van zaterdag op zondag uit de garage van zijn ouderlijke huis aan de Lieven Delaruystraat gestolen. De orthopedische driewieler werd op maat gemaakt bij Vigo en kost al gauw 2.000 euro. Jordann heeft een beperking en heeft die fiets broodnodig om oefeningen te doen. Papa Patrick Francis lanceerde via HLN en op Facebook een opsporingsbericht. Met succes want Patrick kreeg maandagmiddag plots een privéberichtje dat er een soortgelijke fiets stond aan een woning op de Leo Tertzweillaan. Dat is op amper 600 meter van de plaats waar hij gestolen werd.

Onderzoek naar diefstal

“Ik ben meteen naar daar gegaan en het serienummer klopte. Het was wel degelijk de fiets van Jordann”, zegt papa Patrick. “De fiets was vastgemaakt met een nieuw slot. Toen ik aanbelde, kwam een jongeman rustig naar buiten, maakte het slot los en ging met zijn slot weer naar binnen”, zegt Patrick. Hij belde de politie die langskwam voor de vaststellingen. Nadien mocht Patrick, met de fiets, naar huis.

In de buurt gebeurden de jongste weken ook al een aantal inbraken in woningen. “Het onderzoek naar de fietsdiefstal is lopende en uiteraard gaan we ook de andere inbraakdossiers herbekijken”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “We zijn gewoon blij dat de dure fiets terecht is en Jordann zijn oefeningen weer kan hervatten. En we willen de anonieme tipgever bedanken”, besluit Patrick.