Gestolen laptop geseind in eigen straat, “maar politie doet geen huiszoeking” Cedric Matthys en Sabine Van Damme

05 januari 2020

14u30 0 Gent Weten dat jouw gestolen laptop amper enkele huizen verder ligt, maar er toch niets aan kunnen doen. Dat is de bizarre situatie waar Aquila Blaton (28) in zit. Na een diefstal op oudejaarsnacht, werd de laptop van zijn huisgenoot geseind in zijn eigen straat via de app ‘Find My Mac’. Toch volstaan die gegevens voorlopig niet om effectief een huiszoeking te doen. “Ook wij zijn gebonden aan regels en procedures”, klinkt het bij de Gentse politie.

“Het is een vies gevoel.” Zo vat Aquila Blaton het verhaal samen. De 28-jarige jongeman woont sinds enkele maanden met twee vrienden in de Oudevest in Gent. Hoewel ze graag wonen in de rustige straat naast het Baudelopark, wringt er sinds oudejaarsnacht iets. Toen de vrienden op 1 januari druppelsgewijs naar huis kwamen na een avondje feesten ontdekten ze dat heel wat spullen verdwenen waren.

“Drie laptops, tablets, scheerapparaten en enkele hoofdtelefoons. Alle elektronica die de dieven konden vinden, namen ze mee”, zegt Blaton. “Ze drongen binnen via de ruit met een koevoet, gooiden mijn sporttas leeg en vulden ze met alles wat ze konden vinden. We denken voor 5000 euro aan materiaal kwijt te zijn. Vooral de gestolen laptops zijn erg vervelend. Er stonden persoonlijke documenten op. Die zijn we nu kwijt.” (Lees verder onder de foto)

Find My Mac

Na de inbraak lichtten de vrienden de politie in. Zij waren binnen het uur ter plaatse en deden nog dezelfde dag een sporenonderzoek. Toch borgen de vrienden hun hoop om de spullen ooit nog terug te zien al snel op. “De inbrekers droegen handschoenen dus kon de politie geen vingerafdrukken achterhalen”, legt Blaton uit. “We wilden al ons materiaal opnieuw aankopen tot een van mijn huisgenoten plots op 2 januari een melding kreeg. Op zijn gestolen laptop stond de app ‘Find My Mac’ waarmee je digitaal de locatie van jouw laptop kan achterhalen. Hij bleek in onze eigen straat te liggen.”

De slachtoffers meldden hun bevindingen aan de politie, maar dat bleek tamelijk zinloos. “De agenten belden aan bij de vermoedelijke daders”, zegt Blaton, “maar toen die niet opendeden, bleek de kous af. Ze konden ons niet helpen, dus wij blijven hier zitten zonder onze spullen. Ik kan de woning zien door mijn raam en weet dat daar misschien iemand met mijn hoofdtelefoon naar muziek is aan het luisteren. Echt bang zijn we niet, maar we doen onze deur toch dubbel op slot.”

Procedures

De Gentse politie bevestigt het verhaal. “We mogen enkel een woning binnendringen als we iemand op heterdaad kunnen betrappen”, laat de woordvoerder weten. “Zo niet, zijn er twee opties. Ofwel staan de eigenaars een vrijwillige huiszoeking toe, ofwel hebben we een huiszoekingsbevel van de onderzoeksrechter nodig. Aangezien dat voorlopig niet het geval is, mogen we de woning niet binnen gaan. Mochten de bewoners de deur toesmijten, dan mogen we onze voet zelfs niet tussen de deur steken. We willen de slachtoffers graag helpen, maar zijn gebonden aan regels en procedures. Daar kunnen we ook niets aan veranderen.”