Gesprek met een standbeeld: ‘Ik ben verliefd op mijn beroep’ ‘Bakker’ Ashton is de stille ster van de Belfortstraat Sam Ooghe

23 juli 2019

11u44 0 Gent Ze is een opvallende verschijning, in de Belfortstraat: het levend standbeeld, gewapend met bakkersmuts en deegrol, dat jong en oud fascineert. De actrice in kwestie is een Bulgaarse professional en noemt zichzelf Ashton. “Het is inderdaad afzien, maar ik ben verliéfd op mijn job.”

Het zijn vooral de kinderen die halt houden voor de ogenschijnlijk stokstijve bakkersvrouw tegenover het politiegebouw. Geef haar een muntje, en ze blaast wat bloem je richting uit - tot jolijt van de jongsten. Je zou haast vergeten dat er onder de make-up een echte vrouw schuilt. Haar naam is Ashton, en ze komt uit Bulgarije. Elke ochtend heeft ze een halfuurtje voorbereidingstijd nodig, en dan is ze helemaal klaar om... volledig stil te staan.

Kleurrijk Gent

“Dit is mijn derde keer op de Gentse Feesten", vertelt ze in het Engels. “Dit is een prachtig spektakel. De diversiteit hier is ongezien. Of je nu iets rustig wil doen, muziek wil horen, theater zien: alles kan. Het is een prachtige stad, en de Feesten zijn ook kleurrijk. De mensen zijn hartelijk, ik kom hier heel graag.”

Ashton reist de wereld af als standbeeld. Een ondankbare job, of net niet? “Ik ben verliéfd op mijn werk”, is Ashton stellig. “Ik ben van nature uit een nerveus persoon. Maar wanneer ik werk, moet ik net urenlang stil staan. Dat geeft me rust. Dit werk houdt me werkelijk in balans. En ik leef van de reacties van de mensen. Hun verbazing.” Al is het soms wel puffen, in de vlakke zon. “Wordt het donderdag veertig graden? Bedankt hoor, dat had ik liever niet geweten. (lacht) Het is inderdaad soms afzien. Ik sta de hele dag recht en stil, dat is niet evident. Maar het hoort erbij.”