Gespot in Gentbrugge: Mercedes met nummerplaat ‘COVID-19' ADN

27 mei 2020

17u07

Bron: Twitter 10 Gent Wie de eigenaar is van deze zwarte Mercedes, is voorlopig onduidelijk. Wel staat vast dat zijn of haar nummerplaat momenteel over de tongen gaat op Twitter. ‘COVID-19', het is dan ook een zeer interessante keuze voor een gepersonaliseerd kenteken.

COVID-19, voluit Coronavirus Disease 2019, is de naam van de virusziekte die door het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 wordt veroorzaakt en momenteel de hele wereld in de ban houdt.

Een wagen met net die letter- en cijfercombinatie werd woensdag gespot aan de afrit in Gentbrugge, door StuBru-radiopresentator Stijn Vlaeminck.



Is de bestuurder misschien een viroloog? Iemand die écht niet van bumperkleven houdt en de afstandsregel van 1,5 meter in de verf wil zetten? Of iemand die vooral zoveel mogelijk met rust wil worden gelaten door iedereen? Het is gissen.

Op de afrit in Gentbrugge.😳 #covid19 pic.twitter.com/KtDhxGAisE stijn vlaeminck(@ stijnvlaeminck) link