Gespot in de binnenstad: Adam en Eva (in het klein) Jill Dhondt Sabine Van Damme

04 maart 2020

18u07 0 Gent Verspreid over de Gentse binnenstad staan sinds kort kleine beeldjes, gemodelleerd naar Eva en Adam, een van de centrale figuren op het Lam Gods. De figuurtjes staan er in het kader van de Van Eyck wandelingen die eind maart van start gaan.

De verschillende versies van het ‘oerkoppel’, gemaakt door de Spaanse straatkunstenaar Isaac Cordal, zijn telkens rond de twintig centimeter groot. Ze werden verspreid over meer dan vijftien plekken in de stad. Zo vind je onder meer beeldjes langs de Reep, boven Bookz&Booze in de Hoogstraat, op de achteringang van de Sphinx, op de luifel van het Justitiehuis en boven het kattenopvanghuis DreamCATchers. “Het is niet de bedoeling om meteen door te geven waar alle beeldjes staan”, vertelt Astrid Van Ingelgom, coordinator van ‘OMG Van Eyck was here’. “Het is de bedoeling dat passanten de figuurtjes zelf ontdekken.”

Wandeling vanaf 31 maart

De beeldjes maken specifiek deel uit van de ‘OMG Seven Senses tour’. “Daarin zullen bezoekers ruiken, voelen, proeven, horen, zien, hun zesde zintuig aanscherpen en bewegen. Het gaat dus om wandelingen waar alle zintuigen worden geprikkeld.” De wandelingen gaan van start vanaf 31 maart. Op de route liggen monumentale gebouwen, Gentse binnenwateren, werkplaatsen van hedendaagse meesters, culinaire stops, maar ook straatkunstwerken. “We hebben aan meerdere internationale straatkunstenaars gevraagd om werken te maken, geïnspireerd op het Lam Gods. Ze hebben de opdracht elk op hun eigen manier ingevuld.”

Voordien maakte de straatkunstenaar Hyuro een muurschildering op de hoek van Bij Sint-Jacobs en de Wijzemansstraat. Pastel deed hetzelfde op de achtergevel van een woning in de Kuiperskaai. Isaac Cordaal is nu de derde kunstenaar die zijn stempel drukt op de wandelingen. De eerste mensen stopte hij letterlijk in een modern jasje: compleet met maatpak en mobiele telefoon. Later komen er nog werken bij van Strook, die aan de slag gaat met gesprokkeld hout uit de Sint-Baafskathedraal, het Bischopsshuis, de Sint-Lucashogeschool en de Leopoldskazerne.

Meer info over de tours op https://visit.gent.be/nl/agenda/omg-seven-senses-tour.