Geseinde man met tweelingbroer laat politie raden naar zijn identiteit Cedric Matthys

23 november 2019

12u50 50 Gent Zaterdag heeft het bijzonder bijstandsteam van de Gentse politie iets na middag een wagen klemgereden aan de afrit van de R4 in Oostakker. In de wagen zou een geseinde man zitten, al kon dat niet direct met zekerheid gezegd worden. De man heeft immers een identieke tweelingbroer.

“Een van onze mensen merkte een geseinde man op in Gentbrugge”, laat politiewoordvoerder Bart De Cocker weten. “We schakelden meteen ons bijzonder bijstandsteam COPS in. Deze agenten volgden de man met een anonieme wagen. Toen de verdachte halt hield voor een rood licht, sloegen ze toe.”

Na controle bleek de man geen identiteitsgegevens bij te hebben. Ook weigerde hij vingerafdrukken af te staan. De man misbruikte zo zijn uiterlijk om de politie te ontlopen. Hij is immers de helft van een - criminele - tweeling. “Beide broers hebben een crimineel verleden”, zegt De Cocker, “maar slechts één van de twee stond geseind. Na onderzoek bleek dat we effectief de juiste broer te strikken hadden. De man was een ontsnapte gevangene. Mogelijk was hij niet teruggekeerd na zijn penitentiair verlof.”