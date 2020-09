Gescoord met peptalk over succes en geluk: Maritsa mag als publiekslieveling door naar nationale verkiezingen van Miss Belgium Jill Dhondt

29 september 2020

10u15 1 Gent Maritsa van Iterson (25) uit Oostakker werd zondagavond verkozen tot publiekslieveling in de provinciale verkiezing van Miss Belgium. Samen met acht andere kandidates werd ze bovendien geselecteerd om door te gaan naar de nationale verkiezing in het voorjaar.

Maritsa is de enige Gentse kandidate die dit jaar deelneemt aan de verkiezing van Miss Belgium. Om het kroontje te bemachtigen moest ze deze zondag eerst slagen voor de provinciale ronde. Daar waren ongeveer twintig dames aanwezig uit heel Oost-Vlaanderen. Maritsa werd aan het einde van de avond verkozen tot Miss Publiek omdat ze het meeste stemmen had behaald. “Het was een hele toffe ervaring”, zegt ze achteraf. “De show heeft een dikke twee uur geduurd, maar dat was zo voorbij.” De avond bestond uit een openingsdans, een galadefilé, een bikinidefilé en eigen acts. Voor dat laatste gaf Maritsa een peptalk over succes en geluk.

Nog acht uit Oost-Vlaanderen

Haar performance leverde Maritsa een ticket op naar de volgende ronde. Samen met acht andere kandidates uit Oost-Vlaanderen mag ze door naar de nationale preselectie. “We zijn momenteel nog met 83 kandidates uit het hele land. Daaruit worden er nog eens zestig gekozen die mogen deelnemen aan de finale. Die zou normaal in januari plaatsvinden maar door de coronacrisis zal het evenement eerder doorgaan in april of mei.”