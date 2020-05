Geschorste directrice van MSK met pensioen Jill Dhondt

26 mei 2020

16u44 0 Gent Marie-Catherine de Zegher kwam een jaar geleden in Marie-Catherine de Zegher kwam een jaar geleden in opspraak , door een expo met Russische kunst in het Museum voor Schone Kunsten. Midden april diende de voormalige directrice van het museum een aanvraag in om met pensioen te gaan. Dat verzoek werd ingewilligd door het stadsbestuur, maar het strafrechtelijke onderzoek omtrent de Russische werken loopt door.

Eind 2017 liep er een tentoonstelling in het MSK met 24 werken van Russische avant-gardekunstaars. Die kunstwerken waren afkomstig van de privécollectie Stichting Dieleghem van Igor Toporovski uit Jette. Meteen stelden internationale kunstkenners de echtheid van de werken in vraag. De collectie werd in beslag genomen en de Zegher geschorst als museumdirectrice. Het schepencollege zette een interne tuchtprocedure op en diende een klacht in bij het parket, waarbij het zichzelf burgerlijke partij stelde. Een maand later werd de tewerkstelling van de Zegher als directeur van het MSK definitief beëindigd, maar ze bleef wel ambtenaar bij het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd.

Doordat de Zegher met pensioen gaat loopt de interne tuchtprocedure de facto af. “Stad Gent blijft wel burgerlijke partij in het strafrechtelijk onderzoek”, geeft personeelsschepen Bram Van Braeckevelt aan. “Dat doen we niet zomaar. Als uit dat onderzoek bezwarende elementen naar boven komen, zullen we dan bekijken welke verder stappen nodig zijn.”