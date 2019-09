Gerenoveerde scheepsboeg Rihera onthuld in Sleepstraat Yannick De Spiegeleir

14 september 2019

20u35 0 Gent Op het plein voor de Heilig Kerstkerk aan de Sleepstraat is de gerenoveerde scheepsboeg Rihera zaterdagnamiddag onthuld door schepen Annelies Storms (sp.a) en een delegatie van Gentse binnenschippers.

Het schip werd in 1952 in opdracht van Richard Wijnakker gebouwd bij de nv Scheepswerven van Langerbrugge uit Gent. De naam Rihera is afgeleid van de eerste letters van de voornamen van de eigenaar Richard, zijn echtgenote Helena en hun zoon Raoul. Al exact 25 jaar symboliseert het monument de verbintenis van de wijk met het schippersvolk. Recent kreeg de scheepsboeg een grondige opknapbeurt en nu schittert ze terug in al haar glorie aan de kerk. “De inplanting aan de schipperskerk versterkt de symboliek. In deze kerk zijn heel wat binnenschippers in het huwelijksbootje gestapt”, zegt binnenschipper Hilaire Daes.