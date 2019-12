Geplande tests aan Muidebrug uitgesteld



Erik De Troyer

03 december 2019

15u11 28 Gent De geplande tests om de Muidebrug te automatiseren worden tot nader order uitgesteld. Normaal gezien zou de brug vanaf woensdag 4 december een paar keer per dag afgesloten worden om nieuwe systemen te testen. Omdat de buurt kreunt onder de werken aan de Vliegtuiglaan en de Meulestedebrug gaan die tests niet door.

Gemeenteraadslid Veli Yüksel zegt dat de tests de bewoners in het noordoosten van Gent zorgen baarden. “Vandaag is het er al vaak aanschuiven met die werven daar. Extra werken zouden voor nog meer verkeersellende gezorgd hebben. Het zou beter zijn om die werken uit te stellen tot na de herstellingen aan Meulestedebrug die tot 20 december duren”, zegt hij. Yüksel contacteerde het stadsbestuur en de diensten van Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters. Dinsdagmiddag werd definitief besloten om de tests uit te stellen.

De Muidebrug zal volledig geautomatiseerd worden waardoor ze van op afstand bediend kan worden.“Het plan was om de eerste week enkel de signalisatie te testen van de brug. De tweede week zou de brug dan elke dag drie keer open gaan gedurende vijf minuten. Telkens buiten de spits zonder veel hinder. Er is nu beslist om de werken uit te stellen”, legt Karen Buyse van de Vlaamse Waterweg uit. “Wanneer de werken weer ingepland worden bekijken we nog.”