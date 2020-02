Gepensioneerde Oost-Vlaming wint 5 miljoen euro met Lotto-Jackpot Sabine Van Damme

03 februari 2020

18u00 0 Gent Een gepensioneerde Oost-Vlaming mag 5 miljoen euro op zijn spaarboekje zetten, nadat hij 6 juiste cijfers aankruiste op zijn Lotto-biljet. Dat deed hij in de krantenwinkel op de hoek van de Groenstraat en de Goedlevenstraat in Oostakker. Het biljet werd eind december gevalideerd, maar Lotto maakte de grote winst nu pas bekend.

Wie wil winnen met de Lotto, speelt best in Oost-Vlaanderen, zo blijkt. “Vorig jaar kruisten 61 spelers in België 6 juiste cijfers aan, waardoor ze de Lotto-jackpot wonnen”, zegt Caroline Van Goidsenhoven van de Nationale Loterij. “14 keer gebeurde dat in Oost-Vlaanderen. In totaal hebben we sinds 2002 – sinds dan houden we de cijfers bij – 182 jackpotwinnaars gehad. Het grootste gewonnen bedrag ooit in ons land was 7,8 miljoen euro, op 28 november 2015.”

De laatste winnaar van 2019 was dus een gepensioneerde man uit Oost-Vlaanderen, die anoniem wenst te blijven. “Hij won bij de trekking van 14 december”, klinkt het. “Hij kruiste als enige 6 juiste cijfers aan, en krijgt daardoor exact 5.000.001,25 euro van ons. De man in kwestie is een trouwe speler, die al jarenlang altijd dezelfde cijfers aankruist. Wat hij met het geld gaat doen, wist hij nog niet, hij was nogal overdonderd.”

Het winnende biljet werd gevalideerd bij Marc Van der Cruyssen in Oostakker, op de hoek van de Groenstraat en de Goedlevenstraat. Hij heeft geen idee wie de grote winnaar zou kunnen zijn. Het is overigens niet de eerste keer dat daar een groot bedrag wordt gewonnen. “Klopt, het is al de 9de grote winnaar in mijn zaak, sinds ik hier in 1991 de deuren opende. Ik heb zelfs eens 3 grote winnaars in 1 jaar gehad, maar dan ook met andere spellen meegerekend, zoals Euromillions.” Of Marc dan een gelukswinkel heeft? “Absoluut”, lacht hij. “Geluk schuilt in een klein hoekje. En kijk eens waar mijn zaak gelegen is? Op een hoekje.” De echte reden waarom er vaak gewonnen wordt bij Marc, is omdat er dikwijls met grote groepen samen wordt gespeeld. “Komende vrijdag spelen we zelfs met 3 krantenwinkels samen”, zegt hij. “De mijne, die van Eenbeekeinde Destelbergen, en een winkel in Essen. Samen zetten we 30.000 euro is, want er is dan 130 miljoen te winnen. We spelen met ongeveer 350 mensen samen, die elk 63 euro inzetten. Winnen is dan bijna een garantie.”

“Maar ook als je niet wint, is dat goed nieuws”, knipoogt Caroline, “Want de Nationale Loterij geeft jaarlijks 185 miljoen euro aan goede doelen zoals Child Focus, de opleiding van blindegeleidehonden, brandwondencentra, en vele anderen.”