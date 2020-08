Geopend vlak voor corona: restaurant Joan, voor de liefhebbers van Italiaanse deelgerechten met een twist Jill Dhondt

06 augustus 2020

14u40 5 Gent Jolijn Van Den Bossche kon haar gading niet vinden als binnenhuisarchitecte. Toen ze in de horeca belandde, voelde dat als thuiskomen. Op haar dertigste, net voor de coronacrisis insloeg als een bom, besloot ze om haar eigen zaak te openen in de Annonciadenstraat. “Het klinkt misschien simpel, maar zien hoe klanten hun vingers aflikken, daar word ik gelukkig van. Hoe zalig is het om een glimlach op iemand zijn gezicht te toveren?”

Jolijn noemde haar restaurant Joan, een verwijzing naar de naam die ze kreeg toen ze tien jaar geleden in Barcelona woonde. “Jolijn is in het Spaans en Catalaans enorm moeilijk uit te spreken”, zegt ze. “Na een aantal pogingen gaven de Spanjaarden het op, en noemden ze me gewoon Joan.”

Ondanks de Spaanse naam, vind je in Joan gerechten uit de Italiaanse keuken. “Dat is voor mij nog steeds dé keuken waar eenvoudig en lekker eten centraal staan.” Op het menu staan zowel koude als warme gerechten om te delen. De gepekelde artisjokken, gekruide amandelen en gefrituurde venkel tonen aan dat de kok niet bang is om een twist te geven aan de klassieke Italiaanse keuken. Onder de desserts staan veel ambachtelijk ijzen, maar ook een verrassende tiramisu met krokante zoutkorst. De drankenkaart toont aan dat je naast een diner, ook kan langskomen voor een apéro bij Joan. Daar staan frisdranken, veel mocktails en cocktails, warme en sterkere dranken, bieren en wijnen op.

Joan, Annonciadenstraat 26, Gent. Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 18 uur tot 23 uur.