Geopend net voor de crisis: Estelle. Ontbijt, lunch, koffie en gebak in een huiselijke sfeer Jill Dhondt

25 augustus 2020

15u39 0 Gent Sofie De Bosscher (52) heeft dertig jaar lang een kantoorbaan gehad, tot ze besloot om een hele andere richting uit te gaan. Net voor de coronacrisis vormde ze de pizzeria op de hoek van de Kunstlaan en de Kattenberg om tot een knusse bar waar je kan ontbijten, lunchen en koffiekletsen met een stuk gebak. Ze doopte haar zaak ‘Estelle’, naar de vrouw van de architect die het pand en vele andere huizen in de straat een eeuw geleden ontwierp.

Sofie is opgeleid als vertaler Frans-Spaans. Dertig jaar lang heeft ze gewerkt voor een chemisch bedrijf, tot een barista opleiding haar leven veranderde. “Dan begon het enorm te kriebel om iets op mezelf te beginnen. Het was nu of nooit, en vlak voor de coronacrisis heb ik de knoop doorgehakt. Het was een speciale start maar intussen zijn we weer goed aan het draaien. Ons leuke terrasje trekt allerhande volk aan: van jong tot oud.”

Bij Estelle kunnen de klanten al vanaf de vroege uurtjes terecht voor een ontbijt, later op de dag voor lunch, en de hele dag door voor koffie en gebak. “Het aanbod is elke dag vers en vaak ook anders. We proberen ook zoveel mogelijk met lokale producten en leveranciers te werken. Ben je gehaast, dan kan je het grootste deel van onze kaart ook meenemen naar huis of naar het werk.”

Estelle en Achilles

Het is je wellicht al opgevallen: Sofie vernoemde haar zaak niet naar zichzelf, maar naar de vrouw van een bekende Gentse architect, Achilles Van Hoecke- Dessel. “Die man heeft in 1903 dit pand maar ook veel andere huizen in de Kunstlaan ontworpen. Oorspronkelijk was het idee om de koffiebar Achilles te noemen, maar dan ging er een paar huizen verder een bed and breakfast open met die naam. Twee keer dezelfde naam op een paar meter kon niet, dus ben ik voor Estelle gegaan. Nu komen Achilles en Estelle als het ware weer samen in de straat.”

Estelle, Kunstlaan 30 A, Gent.