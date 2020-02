Gentse zwemclub ‘de Vrije Zwemmers’ bestaat 100 jaar Jill Dhondt

09 februari 2020

14u16 0 Gent De Gentse zwemclub ‘de Vrije Zwemmers’ viert dit jaar haar honderdjarig bestaan. De vereniging ontstond een eeuw geleden als vrijetijdsbesteding voor arbeiderskinderen, vandaag is iedereen welkom.

Toen kinderarbeid werd afgeschaft en schoolplicht ingevoerd, kregen arbeiderskinderen meer tijd en ruimte voor vrijetijdsbesteding. In dat klimaat ontstond de Gentse zwemclub de ‘Vrije Zwemmers Gent”. In het begin trainde de groep in ’t Strop dat toen nog een openluchtzwembad was. Enkele decennia later zou hun thuisbasis verschuiven naar de Rooigem.

De voorbije honderd jaar maakte de club heel wat opvallende momenten mee. Zo moesten enkele zwemmers een wedstrijd in Spanje vroegtijdig verlaten toen de burgeroorlog daar uitbrak in 1936. Midden jaren 1960 beleefde de club gouden jaren, met een verdrievoudiging van het aantal leden en het ontstaan van zusterclubs in Gentse randgemeenten. Voor de zestigste verjaardag organiseerde de zwemclub de ‘Doortocht Watersportbaan’, waarbij meer dan honderd zwemmers in barre omstandigheden de Watersportbaan indoken. Dertig jaar later maakte dat evenement plaats voor een ludieke plons tijdens ‘Gent Zwemt’.

Terug naar de gouden jaren 1960

Rond de eeuwwisseling kent de club meer dan 350 leden. Het is op dat moment één van de grootste zwemclubs uit de regio. Omdat de club uit zijn voegen dreigt te barsten, wordt een ledenstop afgekondigd. Net voor het honderdjarig bestaan beleeft de zwemvereniging terug gloriedagen. Enkele zwemmers slagen erin om wedstrijd na wedstrijd te winnen. Een ideale manier om de verjaardag van de club te vieren.

