Gentse zuidrand voorlopig gespaard van windturbines Sabine Van Damme

27 juli 2020

17u23 0 Gent Het Burgerplatform Windturbines Gent Zuid heeft een eerste slag thuis gehaald. De Het Burgerplatform Windturbines Gent Zuid heeft een eerste slag thuis gehaald. De drie windmolens komen er voorlopig niet. Engie heeft zijn dossier ingetrokken, de twee anderen hebben het hunne voorlopig stil gelegd. Bovendien heeft het Europees Hof van Justitie intussen geoordeeld dat een MilieuEffectenRapport verplicht is.

De strijd is niet gestreden, maar de drie geplande windturbines lopen op z’n minst een stevige vertraging op. Dat meldt Wim Allegaert van het Burgerplatform. “Engie heeft het dossier voor de Amcor-site op 14 juli ingetrokken, na een negatief advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie. Het openbaar onderzoek liep van 30 april tot 30 mei. Er werden 1.363 bezwaarschriften ingediend, waarvan 172 individuele en één namens 1.192 ondertekenaars via het Burgerplatform. De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie vond de bezwaren deels gegrond. Omdat Engie het dossier nu heeft ingetrokken, hoefde de Deputatie geen beslissing te nemen. De 2 andere ontwikkelaars volgden deze evolutie op de voet en hebben dan ook maar hun dossier stilgelegd. Energent en Ecopower hebben de aanvraag voor de UGent-campus aan de Proeftuinstraat ingetrokken bij de start van het openbaar onderzoek, op 9 juli. De timing voor het indienen van de derde aanvraag, voor het Eiland Zwijnaarde, was voorzien voor eind juli maar is nu ook onzeker. Daarnaast was er ook de uitspraak van het Europees Hof van Justitie op 25 juni. Het Hof oordeelde dat de Vlaamse Vlarem-II-voorwaarden om windturbines te plaatsen strijdig zijn met het Europees recht, omdat er geen MilieuEffectenRapport (MER) werd opgesteld.”