Gentse ziekenhuizen zijn situatie nog steeds de baas, en staan klaar mocht het erger worden Sabine Van Damme

25 maart 2020

19u01 0 Gent In de vier Gentse ziekenhuizen wordt keihard gewerkt. Allemaal hebben ze hun gebouwen ‘corona-proof’ gemaakt, met aparte triageruimtes voor wie mogelijk besmet is, en met quarantaineafdelingen voor wie echt corona heeft. Allemaal zijn ze de situatie nog ruim de baas en zijn ze voorbereid op erger. In Sint-Lucas zijn wel beschermende schorten tekort.

De boodschap luidt eigenlijk overal hetzelfde: “We kunnen het aan, en zelfs als het nog erger is, staan we klaar.” Alle vier de ziekenhuizen voorzien psychologische ondersteuning voor het verzorgend personeel dat daar nood zou aan hebben, de klok rond. Allemaal doen ze ook zoveel mogelijk om het personeel te ondersteunen.

UZ Gent

“Wij hebben zelfs verpleegkundigen die intussen genezen zijn van corona, en willen terugkomen. Iedereen is echt gemotiveerd”, zegt Karlien Wouters van het UZ Gent. Daar zien ze het aantal patiënten wel stijgen. “We hebben momenteel veertig gehospitaliseerde coronapatiënten, waarvan er zes beademd worden en veertien echt intensieve zorgen nodig hebben. Gelukkig is bij ons nog niemand overleden aan corona, maar dat kan natuurlijk snel veranderen.” Het UZ Gent zette een eigen kinderoppasdienst op poten met studenten geneeskunde, die gaan thuiswachten bij het personeel. Het UZ draagt de kosten daarvan. “478 studenten hebben zich aangemeld om mee te doen, 135 personeelsleden maken al gebruik van de dienst.

AZ Sint-Lucas

Bij twee andere ziekenhuizen worden geen cijfers van het aantal patiënten vrijgegeven. “Maar ook hier is alles onder controle”, zegt Iny Cleeren van het AZ Sint-Lucas. “Wij hebben wel dringend nood aan beschermende schorten. We naaien er zelf, maar met honderd per dag komen we niet toe. Wie ons kan helpen, bedrijven, scholen, gelijk wie, mag ons contacteren.” Sint-Lucas heeft nu vier Covid-19-afdelingen, er wordt zelfs een vijfde vrijgemaakt. Op één afdeling liggen vermoedelijke patiënten, op twee andere bewezen patiënten. De vierde en vijfde staan klaar indien nodig. “Wij scholen nu wel personeel om, van andere diensten waar nu minder werk is, om bij te springen voor Covid-patiënten”, zegt Cleeren. “Want wij hebben wel uitval bij verpleegkundigen ook.”

AZ Jan Palfijn

Dat hebben ze in het AZ Jan Palfijn voorlopig niet. “Wij hebben acht bevestigde coronapatiënten opgenomen, waarvan drie op intensieve zorgen”, zegt Sofie Moreels. “Wij hebben twee volledige afdelingen vrijgemaakt voor coronapatiënten, waarvan er één in gebruik is. Een derde afdeling staat klaar, en indien nodig kunnen we nog uitbreiden. Qua voorraden zitten wij echt nog ok, en we zijn echt blij met al het materiaal dat we krijgen uit de buurt, van bloemen tot pizza’s voor ons personeel.”

AZ Maria Middelares

Ook het AZ Maria Middelares is helemaal klaar voor corona. “Wij voelen ons echt goed voorbereid, en iedereen geef het beste van zichzelf. We hebben overal corhorte-afdelingen gemaakt, zelfs voor zwangere vrouwen die vermoedelijk besmet zijn en moeten bevallen”, aldus Catherine Zenner. Ook op de dialyse-afdeling en zelfs in de polikliniek zijn quarantaineplaatsen voorzien. We overleggen dagelijks en bekijken wat nodig is. We hebben nu dertig plaatsen voor coronapatiënten, maar kunnen makkelijk uitbreiden.”