Gentse ziekenhuizen zien forse daling in aantal coronapatiënten Sabine Van Damme Cedric Matthys

07 mei 2020

17u25 0 Gent Nadat het AZ Jan Palfijn gisteren al had gemeld dat - op 3 na – alle coronapatiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis, klinkt ook uit de drie andere Gentse ziekenhuizen hoopgevend nieuws. Het aantal nieuwe patiënten waarbij een besmetting wordt vastgesteld, is enorm gedaald. Het valt af te wachten of dat verandert nu we opnieuw mensen mogen zien.

In het AZ Jan Palfijn liggen nog 3 mensen met corona op intensieve zorgen. Zij worden beademd en zijn er erg aan toe. Palfijn nam gedurende de hele periode 75 patiënten op, 6 daarvan overleden in het ziekenhuis en één iemand in de MUG-ziekenwagen. Maar de gewone quarantaine-afdelingen zijn nu dus leeg.

“Zo ver zijn we bij ons nog niet”, zegt Karlien Wouters van het UZ Gent, “maar ook hier gaat het de goede richting uit. Wij hebben nog 30 gehospitaliseerde COVID-19-patiënten, waarvan er 14 op de afdeling intensieve zorgen liggen. Maar ook hier is het aantal nieuwe patiënten drastisch gedaald. Sinds 1 mei hebben we nog slechts 3 mensen positief getest op het virus.” Het UZ Gent behandelde sinds het begin van de pandemie 237 coronapatiënten in het ziekenhuis. Daarvan zijn er 30 overleden.

Afdelingen afbouwen

Bij laatste twee ziekenhuizen, Maria Middelares en Sint-Lucas, krijgen we geen cijfers. Wel laten de woordvoersters weten dat ook zij een opvallende daling zien. Maria Middelares schakelde terug van twee naar één afdeling voor coronapatiënten. Sint-Lucas, dat de meeste COVID-19-patiënten ontving, sluit vrijdag dan weer een afdeling. Daar zijn vanaf dan nog twee COVID-afdelingen operationeel.