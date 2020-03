Gentse ziekenhuizen stellen voorzorgsmaatregelen bij: Restaurants gaan toe en bezoek wordt ingeperkt Wouter Spillebeen

13 maart 2020

17u02 310 Gent In de Gentse ziekenhuizen gaan extra maatregelen in om zowel het personeel als de patiënten te beschermen tegen het nieuwe coronavirus. Zo gaan restaurants in de ziekenhuizen toe of worden ze afhaalrestaurants en wordt bezoek zo veel mogelijk ingeperkt. Zieke medewerkers blijven beter thuis, maar net nu hebben de ziekenhuizen hun personeel hard nodig.

Het UZ breidt de maatregelen om het virus in te dammen verder uit. Zo zullen medewerkers maximaal van thuis werken. “Voor personeel dat rechtstreeks patiënten verzorgt, is dat natuurlijk niet mogelijk”, duidt woordvoerder Karlien Wouters. “De scholen sluiten, maar we willen zorgen dat ons personeel toch kan komen werken. We vragen hen eerst om opvang te voorzien thuis of op school, maar als dat niet kan, voorzien we vanaf maandag ook een oppasdienst bij hen thuis. Daarvoor doen we een beroep op studenten geneeskunde.”

Ingrepen verzet

Voor het verplegend personeel heeft het UZ strenge richtlijnen. “Wie zich te ziek voelt om te werken, blijft gewoon thuis”, volgens Wouters. “Wie verkouden is, maar zich gezond genoeg voelt om te werken, zijn er twee mogelijkheden. Wie niet cruciaal is voor de patiëntenzorg kan thuisblijven. Personeel dat echt nodig is voor de zorg wordt getest op het coronavirus. Totdat de resultaten er zijn, blijft de medewerker thuis in isolatie. Wie positief test, blijft uiteraard thuis. Wie negatief test kan komen werken, maar dan met een mondmasker. Personeelsleden die wel in contact zijn gekomen met besmette personen, maar geen symptomen hebben, moeten twee keer per dag hun temperatuur meten en een masker dragen. Zij mogen ook niet in contact komen met de zwakste patiënten.”

Niet-dringende ingrepen werden in het UZ al ingepland op een latere datum, maar nu worden ook niet-dringende ingrepen die al geboekt waren, uitgesteld. “Dat doen we om capaciteit vrij te houden”, klinkt het.

Het restaurant in het UZ wordt een afhaalrestaurant waar enkel medewerkers terecht kunnen. Voor bezoekers zijn de cafetaria en het restaurant gesloten. In het AZ Maria Middelares sluit het restaurant ook voor de bezoekers. In het AZ Sint-Lucas gaan het restaurant, de broodjeszaak en de bistro volledig dicht.

Bezoek afgeraden

Het aantal bezoekers wordt in elk ziekenhuis ingeperkt. In het UZ mag elke patiënt maximaal twee bezoekers krijgen. Uitzonderingen zijn de palliatieve afdeling en het kinderziekenhuis, waar de ouders altijd bij hun kind mogen blijven. Op de afdeling materniteit en in het verloskwartier is enkel de partner toegestaan. Bezoekers jonger dan 18 jaar, worden niet toegestaan.

Het AZ Maria Middelares laat nog maximaal een bezoeker toe als die meerderjarig is, uitgezonderd op enkele diensten. “We raden eigenlijk af dat mensen komen”, zegt communicatieverantwoordelijke Catherine Zenner. “Wie symptomen heeft, mag niet op bezoek komen. We vragen vooral dat mensen goed nadenken of een bezoek wel echt nodig is.” In het AZ Sint-Lucas worden vanaf morgen geen bezoekers meer toegestaan. “Behalve op de kinderafdeling waar een ouder binnen mag of op de materniteit waar de partner erbij mag zijn. Voor kritieke patiënten laten we ook nog bezoekers toe”, volgens woordvoerder Iny Cleeren. “Met medewerkers hebben we de afspraak dat ze zich laten testen als ze ziek zijn. Hopelijk komt zo veel mogelijk personeel werken, want we hebben hen nodig.”