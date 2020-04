Gentse ziekenhuizen schenken 600 testkits voor corona aan Oost-Vlaamse rusthuizen: “We zullen er zuinig mee omspringen” Cedric Matthys Sabine Van Damme

10 april 2020

17u30 0 Gent De Gentse ziekenhuizen Jan Palfijn, Sint-Lucas en het UZ hebben samen 600 testkits geschonken aan de Oost-Vlaamse rusthuizen. Woonzorgcentra die niet automatisch getest worden, kunnen zo toch nagaan of bewoners of het personeel al dan niet besmet zijn met corona. “We maken een afweging geval per geval.”

Eerder deze week liet minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) weten dat 85 Vlaamse rusthuizen getest worden op corona. Een beslissing die intern op wat tegenkanting stuitte omdat verschillende woonzorgcentra uit de boot vielen. Al wordt steeds duidelijker dat ook zij op zoek gaan naar oplossingen. Zo schenken de Gentse ziekenhuizen Jan Palfijn, Sint-Lucas en het UZ 600 testkits weg. De Gentse huisartsen en de Eerstelijnszone Scheldekracht, waar de gemeenten Wetteren, Wichelen, Laarne, Merelbeke, Melle, Destelbergen, Lochristi en Wachtebeke toe behoren, kregen elk 300 kits. Op die manier kunnen de artsen ook in woonzorgcentra die niet automatisch getest worden, nagaan of bewoners of het personeel al dan niet besmet zijn met corona.

7.000 maskers

Dat net Jan Palfijn, Sint-Lucas en het UZ in de bres springen, hoeft op zich niet te verbazen. De drie ziekenhuizen behoren samen tot het Ziekenhuisnetwerk Gent. Maria Middelares, het vierde ziekenhuis in Gent, sloot zich aan bij een ander netwerk. Toch laten ook zij de rusthuizen in de streek niet aan hun lot over. “We werken nauw samen met 14 woonzorgcentra”, legt woordvoerster Catherine Zenner uit. “We schonken hen al meer dan 7.000 mondneusmaskers (niet de befaamde FFP2-maskers, red.). Ook kunnen ze bij ons aankloppen voor coronatests. De overheid vraagt om in woonzorgcentra waar het virus plots uitbreekt vijf personen te testen. Indien nodig leveren wij hier materiaal voor.”

Loterij

Naast de testkits hebben de rusthuizen ook mensen nodig die de tests correct kunnen uitvoeren. De Eerstelijnszone Scheldekracht zette daarom een ‘Mobiele Huisarten-equipe’ op poten. “Elk woonzorgcentrum heeft zijn eigen vaste huisarten”, zegt Liesbet Cosyn, coördinator van de Eerstelijnszone Scheldekracht. “Die hebben de jongste weken hun handen echter meer dan vol. Om hen niet te overbelasten, deden we een rondvraag bij alle andere huisartsen en bij de masterstudenten Geneeskunde. Intussen meldden zich al 15-tal personen voor onze equipe. Zij gaan langs bij de woonzorgcentra en bekijken dan geval per geval of een test nodig is. De schenking van de Gentse ziekenhuizen is welgekomen, maar we moeten er zuinig mee omspringen. Het is niet zo dat we plots de loterij hebben gewonnen.”