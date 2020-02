Gentse ziekenhuizen nemen maatregelen tegen coronavirus: “Maar er is geen reden tot paniek” Jill Dhondt

05 februari 2020

14u57 14 Gent Het aantal besmettingen met het coronavirus blijft oplopen, ook buiten China. Dat vormde een reden voor het UZ Gent en het Jan-Palfijnziekenhuis om een aantal bijkomende maatregelen te treffen. Het AZ Maria Middelares vertrouwt op bestaande procedures om het virus te bestrijden.

Eind vorig jaar ging het coronavirus voor het eerst over van een dier naar een mens. Sindsdien geraakten meer dan twintigduizend personen besmet, vooral in de Chinese stad Wuhan. Nog voor de eerste Belg besmet werd, besloten enkele Gentse ziekenhuizen bijkomende maatregelen te nemen in het geval van een infectie. Zo heeft het UZ Gent een draaiboek opgesteld. “Daarin staat hoe we patiënten kunnen herkennen, testen en isoleren”, zegt Isabel Leroux die werkt rond infectiepreventie. “Daarnaast zitten we wekelijks samen met de diensten die zouden betrokken worden in het geval van een besmetting. Dat is in de eerste plaats de spoedopname, maar ook intensieve zorgen, longziekten en pediatrie. Tijdens deze vergaderingen bekijken we of we genoeg materiaal op voorraad hebben, zoals maskers, en wat we extra moeten voorzien.”

Het Jan-Palfijnziekenhuis installeerde naast hun algemene maatregelen om virussen te bestrijden, enkele specifieke bepalingen voor het coronavirus. “Onze artsen en medewerkers zijn getraind om snel een patiënt te detecteren die mogelijk besmet is”, vertelt Sofie Moreels, communicatieverantwoordelijke. “In een eerste fase gaan ze na of de patiënt of iemand in de nabije omgeving recent in China is geweest . Als dat het geval is, treedt onmiddellijk een hele procedure in werking. Ervaring met het SARS- en MERS-virus heeft ons ziekenhuis goed voorbereid op dat vlak.”

Het Maria Middelareshospitaal heeft geen bijkomende maatregelen genomen. “We vertrouwen op bestaande procedures”, aldus dokter Diederik Van Sassenbroeck, diensthoofd spoed. “Aan de ingang van het spoed hangt jaar in, jaar uit een wereldkaart met risicogebieden aan de muur. Er zijn altijd wel ergens infectieziekten. Sinds het uitbreken van het coronavirus werd China ingekleurd op de kaart, maar de procedures zijn dezelfde gebleven. Omdat we daar elk jaar op trainen zijn we voorbereid.”

Meer besmettingen op komst

“De kans bestaat zeker dat er meer landgenoten besmet zullen geraken met het virus”, geeft Leroux van het UZ Gent aan. “We weten dat het een vrij besmettelijk virus is. Het feit dat mensen besmettelijk zijn vooraleer ze symptomen hebben, maakt het bestrijden extra moeilijk.” Van Sassenbroeck sluit zich daarbij aan: “We moeten ervan uitgaan dat de epidemie nog niet onder controle is, dat er nog patiënten zullen volgen.”

Geen reden tot paniek

Toch is er volgens de bevraagde ziekenhuizen geen reden tot paniek. “Niet iedereen die het coronavirus krijgt gaat dood, het is eerder het omgekeerde”, legt dokter Van Sassenbroeck uit. “De overlijdenskans is drie tot vier procent. Het is uitzonderlijk dat ze zwaar ziek zijn, en nog uitzonderlijker dat ze eraan sterven. De meeste maken een snotvalling mee.”

Moreels van Jan-Palfijn geeft aan dat het griepvirus veel dodelijker is. “Daaraan sterven elk jaar duizend mensen in ons land. Het is daarom steeds aangeraden om een goede hygiëne te hanteren. Bedek je mond en neus bij het hoesten en niezen, en vermijd contact met zieke personen.”