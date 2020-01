Gentse zakenvrouw kanshebber om onderneemster van het jaar te worden Jill Dhondt

16 januari 2020

17u39 2 Gent Eef Tanghe (35), zaakvoerder van het Gentse Cohousing Projects, maakt samen met twee andere vrouwen kans om onderneemster van het jaar te worden. De nominatie toont voor haar aan dat vrouwen wel degelijk hun mannetje kunnen staan in de bouwsector.

Dat steeds meer ondernemingen een vrouw aan het roer hebben moedigen Markant en UNIZO enkel maar aan. “Ondernemerschap met een vrouwelijke toets is een verrijking voor onze economie”, klinkt het. Om deze trend een hart onder de riem te steken rijken ze elk jaar de WOMED Award uit, een prijs voor inspirerende vrouwelijke ondernemers. Op deze manier hopen ze meer vrouwen ertoe aan te zetten hun eigen bedrijf op poten te zetten.

Dit jaar behoort Eef Tanghe, zaakvoerder van het Gentse Cohousing Projects, tot de drie genomineerden. Dat bedrijf aan de Dampoort brengt mensen samen die willen co-housen en begeleidt hen doorheen het proces. “Ons verhaal is zeven jaar geleden begonnen toen wij zelf een co-housing project hadden gebouwd”, vertelt Eef. “We kregen toen veel vragen van anderen die hetzelfde wouden doen maar niet wisten hoe. Sindsdien brengen wij mensen samen, zoeken we sites voor hen en bieden we begeleiding.” Het bedrijf van Eef werkt over heel Vlaanderen, van Oostende tot Antwerpen.

Mannetje staan

Eef was opgetogen toen ze hoorde dat ze genomineerd was voor de WOMED Award. “Als vrouwelijke ondernemer in de bouwsector moet je toch je mannetje durven staan. Dat ik bij de laatste drie kandidaten zit toont aan dat het kan. De financiële tijdschriften hoeven niet vol te staan met oude, grijze mannen. Daarnaast is de nominatie een mooie waardering voor het werk dat we doen.”

Wie wil kan tot en met 5 februari haar of zijn stem uitbrengen op www.womedaward.be