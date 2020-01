Gentse zakenman riskeert werkstraf voor weerspannigheid tegen agenten: “Ik heb connecties in hogere kringen” Cedric Matthys

14 januari 2020

16u00 0 Gent De 40-jarige zakenman S.C. uit Gent is dinsdagvoormiddag voor het Gentse hof van beroep verschenen. De beklaagde was weerspanning tegen twee politieagenten. Hij riskeert 50 uur werkstraf.

De feiten speelden zich af in de nacht van 18 op 19 november 2017. De vrouw van de beklaagde werd staande gehouden na een alcoholcontrole niet ver van haar woning. Ze belde in paniek haar man. Hij kwam zwalpend aangereden en remde bruusk op zijn oprit in de Pacificatielaan in het Gentse Miljoenenkwartier.

Twee politieagenten zagen de manoeuvres gebeuren. Ze snelden naar oprit en hielden de beklaagde staande. Hij weigerde echter zijn identiteitskaart te tonen en sprak forse taal. “Hier zullen jullie spijt van hebben”, zei hij aldus het proces-verbaal. “Ik heb veel connecties in hogere kringen.” Vervolgens gaf hij de agenten een kopstoot en werd ingerekend.

Na het incident weigerde de zakenman een alcohol- en bloedtest af te leggen. Hiervoor werd hij al veroordeeld in de politierechtbank. Voor de weerspannigheid kreeg de beklaagde in eerste aanleg een geldboete van 800 euro en 50 uur werkstraf. Het Openbaar Ministerie vroeg nu dezelfde straf. Uitspraak op dinsdag 11 februari.