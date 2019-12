Gentse zaak stopt na bijna 150 jaar: “Onze klanten vinden hun weg niet meer naar de stad” Jill Dhondt

03 december 2019

19u31 0 Gent Winsel zal zijn 150-jarig bestaan net niet halen. Eind januari sluit de zaak de deuren. Erna zullen de klanten elders moeten gaan om hun behang, verf en raamdecoratie te kopen. Zaakvoerder Johan D’hondt wijst het circulatieplan als schuldige aan.

Winsel werd in 1875 opgericht door Edouard Winsel. De kleine winkel bood in het begin enkel behangpapier aan. In de jaren tachtig kwamen daar gordijnen, verf en vloerbekleding bij. Enkele jaren geleden nam Johan D’Hondt de zaak overnam. “De winkel heeft zolang kunnen bestaan omdat het steeds in familieverband heeft gezeten. Het was vooruitstrevend omdat het zo groot was. Behang was toen enorm in. Kamers werden volledig behangen. Nu is dat nog maar één muurtje, als accent.”

De verkoop is de laatste jaren gedaald, behang is minder populair dan vroeger. Maar dé boosdoener is volgens D’hondt het circulatieplan. “In het verleden kwamen onze klanten van overal. Nu vinden ze hun weg niet meer naar de stad. Ze durven niet meer. We verkopen grote en zware producten, onze klanten moeten daarom met de wagen komen. Maar ze vinden geen parkeerplaats meer. Nemen ze een verkeerde afslag dan moeten ze een kwartier omrijden om terug aan onze winkel te geraken. Dat maakt onze zaak niet meer leefbaar. Ik heb het gevoel dat de stad niet achter de handelaars staat. Ze steunen enkel de horeca omdat deze het toerisme stimuleren.”

Met pijn in het hart

Het circulatieplan en de slinkende verkoop hebben Winsel de nek omgedaan. Daar komt nog bij dat het huurcontract ten einde loopt. De eigenaar van het pand wil het gebouw zelf betrekken. “Ik was van plan om de zaak open te houden tot mijn pensioen. Het is dan ook met pijn in het hart dat ik de boeken toe doe.”

Vanaf 5 december tot en met 31 januari voorziet Winsel een totale uitverkoop. Wie mooie kortingen wil krijgen kan terecht in de Dampoortstraat 53 – 59, Gent.