Gentse woning decor van nieuwe film Monica Bellucci Sabine Van Damme

07 september 2019

19u51 0 Gent Deze avond gaat de film ‘Spider in the web’ in première op het filmfestival van Oostende. Naast hoofdrolspeelster Monica Bellucci schittert ook een Gentse woning in de film: de woning van architect Glenn Sestig.

Die woning is in de film de rivé-woning van hoofdrolspeelster Bellucci. Oorspronkelijk zou daar een drietal dagen gefilmd worden, uiteindelijk werden het er zeven. Er werd gefilmd aan de voordeur, in de dressing, de leefruimte, de badkamer en ook in de tuin. Het hoekhuis van Sestig dateert van de jaren ’30, en werd ontworpen door Raoul Van Houtte. Architect Sestig liet zich er echter helemaal in gaan, zonder in te boeten aan intimiteit. Alle overbodige tussendeuren in het huis werden weggehaald, en er werd gewerkt met lage spiegels en donkere zuilen. Centraal staat een monumentale trap in natuursteen. Aan de buitenkant bleven de ramen en rondbogen bewaard, als verwijzing naar de late art-decostijl. ‘Spider in the web’ is een misdaadthriller over een oudere spion die geschaduwd wordt door een jongere collega, omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij de verkoop van chemische wapens in het Midden-Oosten.