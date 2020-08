Gentse Winterfeesten worden opnieuw georganiseerd door Oostendse EMO, Gentse Feestenorganisatoren grijpen ernaast Sabine Van Damme

06 augustus 2020

14u06 9 Gent Na een aanbesteding waar zes kandidaten hun kans waagden, gaat de organisatie van de Gentse Winterfeesten terug naar diegene die het de voorbije jaren deed, EMO BV uit Oostende. Opmerkelijk, want ook een groep organisatoren van de Gentse Feesten diende een kandidatuur in. Zij grijpen er dus naast.

De concessie is toegekend voor de komende drie jaar. EMO diende een voorstel in onder de naam ‘Look I Like’, en haalde het daarmee van 5 andere kandidaten. Dus mag EMO de komende drie jaar de Winterfeesten organiseren. Er komt opnieuw een reuzenrad, een ijspiste, en het Gentse karakter zal centraal staan in het concept. “De organisator belooft dat minstens één op de drie verkoopstanden een Gentse standhouder zal hebben of Gentse producten zal verkopen. Er komt het eerste jaar zelfs een Van Eyck-shop bij de Sint-Niklaaskerk, en er komt een chalet voor organisaties die zich inzetten voor de strijd tegen kansarmoede. Om de kwaliteit van de eetstanden te stimuleren, zal de organisatie een food award uitreiken aan het beste eetkraam. Elke eetstand biedt tot slot minstens één vegetarisch of vegan gerecht aan, en de drankstanden hebben een ruim aanbod lokale producten. Er komt opnieuw een ijspiste onder de Stadshal, met een aparte zone voor kinderen en trage schaatsers. Er zal ook randanimatie zijn, met bijzondere aandacht voor kinderen, en de horeca- en handelszaken blijven uiteraard vlot bereikbaar.

Het is jammer dat het stadsbestuur geen vertrouwen geeft aan 5 organisatoren die toch al wat bewezen hebben in Gent Tineke De Rijck

Kandidaten

“De Stad Gent ontving zes boeiende voorstellen van organisatoren om de komende jaren de licht ingekorte Gentse Winterfeesten te organiseren”, zegt schepen van evenementen Annelies Storms (sp.a). “Het voorstel van Look I like werd door de jury gekozen. Vingers kruisen dat de omstandigheden het toelaten om de Gentse Winterfeesten komende winter te organiseren.” Want corona zou uiteraard ook daar roet in het eten kunnen gooien. Dat blijft voorlopig dus bang afwachten, of hoopvol wensen, dat kan ook. Als het kan en mag, starten de komende Winterfeesten op donderdag 10 december, op te stoppen op Oudejaarsavond. De laatste week, na nieuwjaar, is dus geschrapt.

Opvallend is dus dat de Gentse Feestenorganisatoren de opdracht niet binnen haalden. De organisatoren van het Sint-Baafsplein, de Korenmarkt, het Luisterplein, Trefpunt en Gent Jazz hadden zich samen gegooid, en hadden ook een voorstel ingediend. Gezien hun expertise in de Gentse Feesten en hun Gentse verankering, waren ze ‘een te vrezen kandidaat’. Maar toch eindigden ze onderaan de rangschikking. “We moeten dat aanvaarden”, zegt Dirk Schockaert van Uitbureau / het Luisterplein. “Als hun dossier beter was, dan is dat zo. Maar het is wel zeer spijtig dat een aanbesteding hiertoe leidt. Wij zijn allemaal Gentse organisaties, wij zouden meer investeren in Gent in de toekomst, eventueel ook in andere initiatieven. Ik zou dus durven oproepen om in de toekomst meer in te zetten op plaatselijke verenigingen, zeker gezien de situatie nu. Iedereen heeft het moeilijk door corona. Dan is het belangrijk om de plaatselijke initiatieven te steunen.” Tineke De Rijck vult aan: “Het is jammer dat het stadsbestuur geen vertrouwen geeft aan 5 organisatoren die toch al wat bewezen hebben in Gent.”