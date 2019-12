Gentse winkeliers verzamelen zich om beeldvorming rond bereikbaarheid en online shoppen te doorbreken Jill Dhondt

18 december 2019

09u00 208 Gent Heel wat Gentse handelaars klagen en de reden is vaak dezelfde: het circulatieplan en de online verkoop wegen zwaar door op de commerce. Dertien zaakvoerders hebben zich verzameld om dat beeld tegen te gaan, met woorden en met daden.

Sceptici beweren al jaren dat de traditionele detailhandel stervende is. Dat heel wat winkels in Gent de deuren sluiten, is daar het bewijs van. Wie niet tevreden is, wijst telkens met een beschuldigde vinger richting het circulatieplan en online shopping. Dertien boetiekjes in Gent hebben zich verzameld om een positief tegengeluid te geven. Ze geven aan dat zij, met de nodige inzet, wel goede cijfers draaien.

Verkeerde beeldvorming

Het is niet het circulatieplan zelf, maar de beeldvorming daarrond waar het groepje handelaars moeite mee heeft. “Het circulatieplan is geslaagd in die zin dat het verkeersprobleem in de Kuip werd aangepakt, maar nu heerst de perceptie dat Gent onbereikbaar is”, vertelt Dominique van Galleria Laurenzo. “Dat is zo jammer want onze stad is bereikbaarder en aangenamer dan ooit.” Kevin van .NU store kan daarvan meespreken. “Consumenten van over heel het land vinden hun weg naar onze winkel, zonder klachten over bereikbaarheid.”

Online shoppen is het andere spook waar de zaakvoerders tegen vechten. “We geloven in de kracht van fysieke winkels en de nood aan menselijk contact”, zegt Stany van Nicole Men. “Onze kopers kiezen bewust voor een persoonlijke shop-ervaring, met professioneel advies en het nodige entertainment. Dat zal het internet nooit kunnen evenaren.”

Waar een wil is, is een weg

Hoewel de handelaars een positieve boodschap brengen, beseffen ze dat een winkel openhouden vandaag de dag niet gemakkelijk is. Stuk voor stuk geven ze aan dat het de nodige inspanningen vergt om klanten te lokken. “Anno 2020 is ondernemen meer dan enkel je winkeldeur opendoen”, aldus Céline van Day. “Wij spelen in op de vraag van klanten, organiseren private shoppings en zorgen voor een persoonlijke beleving. Ook achter de schermen werken we hard om ervoor te zorgen dat alles goed zit.”

‘Beleving’ is een woord dat steeds terugkeert wanneer de handelaars hun succes verklaren. Ook sociale media is een trein waar ze allemaal opspringen. “Door sociale media te gebruiken spelen wij in op de noden van onze klanten”, zegt Sybille van Carrément. “Dat is de sleutel: je moet ze blijven triggeren. Retail is ondernemen en dat betekent non-stop commitment.”