Gentse Wijkpolitie rijdt vanaf nu met 7 milieuvriendelijke auto’s Dylan Vermeulen

25 september 2020

09u46 2 Gent De Gentse Wijkpolitie vergroent haar wagenpark. De afgelopen jaren werden er nieuwe fietsen aangekocht voor de buurtinspecteurs en is de aankoop van bromfietsen stopgezet. Nu komen daar dus 7 hybride wagens bij, waaronder 1 anonieme wagen.

De Wijkpolitie van Gentbrugge, Nieuw Gent, Sint-Amandsberg en Wondelgem zal zich voortaan op een meer mileuvriendelijke manier mobiliseren. De hybride voertuigen vervangen politievoertuigen met dieselmotoren van meer dan 10 jaar oud.

Hybride voertuig is ideaal

Het takenpakket van de Wijkpolitie heeft de keuze voor hybride voertuigen bepaald. De agenten moeten vaak korte verplaatsingen en niet-dringende opdrachten doen. Afhankelijk van de rijsituatie gaat de auto schakelen tussen de benzine- en de elektromotor, waardoor het brandstofverbruik geminimaliseerd wordt.

Hyundai Ioniq Hybrid

De keuze viel op het model Hyundai Ioniq Hybrid. Via een raamcontract bij de overheid kon een volledig uitgeruste wagen aangekocht worden aan 39.700 euro. In totaal werd er dus 277.900 euro geïnvesteerd in de vergroeningen van het wagenpark.

Het model biedt twee enorme voordelen. Ten eerste is er geen laadpaal nodig om de accu’s op te laden., wat maakt dat er geen extra investering en onderhoud vereist is. Een tweede voordeel is dat de wagen beschikt over een regeneratief remsysteem, wat wil zeggen dat de energie die vrijkomt bij het remmen wordt opgeslagen in de batterij. Deze kan vervolgens gebruikt worden bij korte afstanden met beperkte snelheid.