Gentse wetenschapster wint prestigieuze prijs voor kankeronderzoek Jill Dhondt

05 december 2019

14u59 0 Gent An Hendrix van de UGent slaagde er dit jaar in de prestigieuze Frans van Cauwelaertprijs in de wacht te slepen. Dat haar onderzoek tot winnaar werd verkozen is bijzonder aangezien het eerder methodologisch is. Toch is haar werk van groot belang voor het genezen van kanker.

De Frans van Cauwelaertprijs is een prijs voor onderzoekers jonger dan veertig die belangrijk wetenschappelijk werk verrichten met een internationale impact. De winnaars ontvangen een bedrag van 7.500 euro. Het ene jaar gaat de prijs naar een humane wetenschapper, het andere jaar naar een exacte wetenschappers. Dit jaar werd de prijs toegekend aan An Hendrix, onderzoeker aan de UGent. Haar pionierswerk in de analyse van extracellulaire vesikels in lichaamsvloeistoffen ging niet onopgemerkt.

Extracellulaire vesikels zijn kleine blaasjes afgesnoerd van cellen. Tot voor kort beschouwden wetenschappers deze blaasjes als de vuilnisbak van de cel. Recent onderzoek toonde echter aan dat deze extracellulaire vesikels een belangrijk middel vormen voor cellen om met elkaar te communiceren. Hendrix koos ervoor om haar onderzoek een andere richting in te sturen dan de meeste onderzoekers. Ze werkte aan een gestandaardiseerde werkwijze om de blaasjes uit lichaamsvloeistoffen te isoleren. “Het is apart om een prijs te ontvangen voor onderzoek dat sterk inzet op methodologie. Het gebeurt niet standaard dat wetenschappers daarvoor beloond worden.”

Het werk van Hendrix heeft een grote meerwaarde omdat het diverse ziektes, waaronder kanker, kan diagnostiseren en beter behandelen. “Door de blaasjes te bestuderen kunnen we voorspellen of een bepaalde therapie zal werken of niet. Ook kunnen bepaalde ziektes hiermee vroegtijdig opgespoord worden.”