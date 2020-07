Gentse werkt laatste mondmaskers af voor ze weer overschakelt naar luxehandtassen: “Talloze liefdesbrieven gekregen van klanten” Jill Dhondt

08 juli 2020

17u04 0 Gent Aan het begin van de coronacrisis schakelde Liesbeth Verhelst (34) over van het maken van handtassen naar mondmaskers. Ze stelde een Aan het begin van de coronacrisis schakelde Liesbeth Verhelst (34) over van het maken van handtassen naar mondmaskers. Ze stelde een eigen patroon samen waarmee ze op eigen houtje 250 maskers maakte. Het patroon plaatse ze gratis online, eerst in het Nederlands en op aanvraag ook in het Engels. De klanten waren zo tevreden dat ze talloze bedankingsberichten kreeg.

Het waren enkele hectische weken voor Liesbeth. Door de vele vragen schakelde ze aan het begin van de crisis over van lederwaren naar het maken van mondmaskers. Ze stelde een eigen patroon samen, bood de maskers te koop aan op haar website, en zette haar patroon met instructievideo gratis online. De weken erna werd ze overrompeld door bestellingen, vragen en lieve woorden. “Op Instagram heb ik een verhaal gemaakt met enkele loveletters van klanten. Het was heerlijk om zo’n mailtjes te ontvangen.”

De voorbije twee weken nam Liesbeth even rust, en legde haar weer even toe op haar lederwerk. “Maar nu ben ik volledig klaar om de laatste mondmaskers te stikken en alle stoffen op te gebruiken”, zegt ze. Tussen midden mei en midden juni maakte de Gentse ontwerpster 250 maskers met de hand in haar atelier. “Dat is veel, als je weet dat ik ze allemaal zelf stik. Het patroon werd 1.400 keer gedownload. Er was vraag van over de hele wereld, dus heb ik de instructies ook vertaald naar het Engels.” Haar voorraad mondmaskers is aan het slinken, maar het patroon van Liesbeth zal beschikbaar blijven als ze zich weer volledig toelegt op haar handtassen.