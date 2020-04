Gentse wegenwerken starten stilaan weer op

Erik De Troyer

21 april 2020

13u45 3 Gent Heel wat wegenwerken starten stilaan weer op. Tijdens het begin van de coronacrisis viel zowat elke werf op de Gentse openbare weg stil maar intussen hebben heel wat aannemers toch de draad weer opgepikt. Vanaf volgende week zijn er minstens 11 werven actief.

Deze week wordt er gestart met werken in de Hofmeierstraat-Goudenregenstraat. De riolering in die straten wordt vervangen en daarna worden de straten integraal heraangelegd als woonerf. Volgende week moet de schop in de grond in de Sasstraat en de New Orleansstraat. De Sasstraat krijgt een nieuwe rijweg in asfalt en aan beide zijden verhoogde voetpaden in betonstraatstenen. In de New Orleansstraat komt een aantal ingrepen om de fietsveiligheid te verhogen.

Schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) is tevreden dat er opnieuw beweging komt in de werven. “We blijven verder werken aan een aangename en veilige publieke ruimte in de stad. Mits inachtneming van de veiligheidsmaatregelen kan dit. Door verder te werken, beperken we de hinder en houden we mensen uit de technische werkloosheid”, zegt hij.

Momenteel wordt er ook gewerkt in de Sleepstraat (aanleg terrassen), de Voorhavenlaan (aanleg van het plein aan Loods 21), de Limbastraat (afwerking), Oostakkerdorp (wegen- en rioleringswerken), Eedverbondkaai, Steenakker, Ottergemsesteenweg Zuid, Frans Van Ryhovelaan en de aanleg van de Louisa D’Havébrug aan de Stropkaai.