Gentse Warmathon brengt 121.899 euro op Sabine Van Damme

20 december 2019

20u19 0 Gent De hele namiddag is er gelopen in de Gentse Blaarmeersen. 11.000 sportievelingen sloofden zich uit op de derde Gentse Warmathon.

De Warmathon van De Warmste Week zet een heleboel mensen in beweging. De 11.000 plaatsen voor de Gentse editie waren al een tijdje volzet. Om 12 uur vanmiddag gaf burgemeester Mathias De Clercq het startschot aan de Blaarmeersen. Elke loper kiest zelf voor welk goed doel hij of zij loopt. Ook De Clercq zelf haspelde enkele rondjes af, ten voordele van het Kinderkankerfonds. Ondertussen kwamen heel wat actievoerders bij de DJ’s vertellen over de acties die ze op poten hadden gezet en wat die hadden opgebracht. In totaal werd op de Warmathon in Gent 121.899 euro bij elkaar gelopen voor de 2.088 goede doelen van De Warmste Week.