Gentse wafels getest: “Wanneer MAX vertrekt kan men nog altijd betere en goedkopere wafels eten”

Gent

De nakende sluiting van Wafelhuis MAX maakte bij veel Gentenaar heel wat los, maar dan niet op de manier waarop men zou verwachten. De meeste commentaar ging over hoe het wafelhuis van meer dan 180 jaar oud te duur of overroepen is. Dan weten we natuurlijk wat te doen. Proeven! Met het risico op een zomerkilootje meer gingen we dit weekend Gentse wafels vergelijken. Burp!