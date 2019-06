Gentse vrouw probeert kat te redden uit dakgoot en maakt fatale val Wouter Spillebeen

03 juni 2019

14u42 0 Gent Een vrouw is in de nacht van zondag op maandag om het leven gekomen toen ze van de dakgoot van een appartementsgebouw in de Hofstraat in Gent was gevallen. Volgens buren wilde ze haar kat halen en was het niet de eerste keer dat ze in de dakgoot wandelde.

A.D.L. woonde op de vierde verdieping van een appartementsgebouw in de Hofstraat. Volgens buren ging ze haar kat achterna toen die via de dakgoot wegliep. Ze wandelde een vijftiental meter in de dakgoot en viel daarna naar beneden.

Reanimatie

Het bizarre ongeval gebeurde tussen 1 en 2 uur ’s nachts. Verschillende bewoners van de Hofstraat hoorden geroep van de straatkant komen. “Ik hoorde rond 1 uur een luide stem, maar ik kon niet uitmaken wat er geroepen werd”, vertelt een student die twee gebouwen verder op kot zit en die mogelijk de vrouw hoorde die haar kat riep. “Ik had de volgende dag een examen en had laat gestudeerd, dus ik was moe en ben niet buiten gaan kijken. Dan hoorde ik ineens iets vallen en is het geroep gestopt.”

Een bewoner van het middelste appartementsgebouw hoorde de kreten die nacht ook. “Een koppel dat toevallig door de straat passeerde heeft de vrouw op het voetpad zien liggen ter hoogte van de fietsenstalling”, weet hij. “Zij hebben de hulpdiensten gebeld.” De brandweer, politie en ziekenwagen kwamen meteen ter plaatse en de reanimatie werd opgestart, maar hulp kon niet meer baten.”

Het onderzoek ter plaatse ging de rest van de nacht door. Het parket kan momenteel enkel bevestigen dat er een onderzoek loopt naar het overlijden. Volgens sommigen lag het lichaam van de vrouw tot ’s morgens op straat, weliswaar afgeschermd. “Toen ik om 6 uur opstond, heb ik het lijk zien liggen”, aldus een bejaarde vrouw die aan de overkant van de straat woont. “Het was vreselijk, ik krijg het beeld niet uit mijn hoofd. Ik ben echt enorm geschrokken.”

Verbodsbord

Een buurman van A.D.L. kon zijn oren niet geloven toen hij hoorde dat de vrouw in de dakgoot was gaan wandelen. “Blijkbaar had ze dat in het verleden al succesvol gedaan”, zegt hij. “Ik kende haar niet goed. De mensen in ons appartementsgebouw zijn gewoonlijk nogal op zichzelf. We wisselden wel soms een ‘goeiedag’ uit, maar meer niet.”

Dat het niet de eerste keer was dat de vrouw in de dakgoot wandelde, doet ook bij andere bewoners wenkbrauwen fronsen. Het raam van kotstudent Emile komt uit op de dakgoot op de plaats waar de vrouw viel. In het raam staat een verbodsbord dat een zone aangeeft waar geen voetgangers mogen komen. Het lijkt op een waarschuwing voor iemand die in de goot zou lopen, maar het is enkel toeval, zegt de student. “Ik heb dat bord tien jaar geleden – op een legale manier – overgehouden aan een rally. Het paste perfect in het raam, vandaar dat het er stond. Ik heb in de zes jaar dat ik er op kot zit nog nooit opgemerkt dat iemand in de goot wandelde. Het is een erg ongelukkig voorval en ik wil mijn innige deelneming overmaken aan de familie.”