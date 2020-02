Gentse Volvo vrachtwagenfabriek werft 200 tijdelijke arbeiders aan: “Tijdelijke stijging van de productie” Yannick De Spiegeleir & Sabine Van Damme

19 februari 2020

16u21 0 Gent Vanaf 4 mei verhoogt de Volvo Trucks fabriek in Gent haar productie om tegemoet te komen aan een tijdelijke meervraag naar Volvo vrachtwagens. “Hierdoor zullen een 200 extra medewerkers tijdelijk aan de slag kunnen in de Gentse vestiging van Volvo Trucks”, zegt Vera Bostijn, communicatiedirecteur bij Volvo Trucks Gent.

Om tegemoet te kunnen komen aan een hogere vraag naar Volvo vrachtwagens van zowel de Europese markt als de internationale markt zal er een tijdelijke volumestijging in de Gentse fabriek doorgevoerd worden.

“Om deze meervraag te kunnen bouwen trekken we en 200-tal extra medewerkers aan, die als productiemedewerker of als materiaalbehandelaar zullen tewerkgesteld worden.

Solliciteren kan door een sms te sturen naar 3370 of via www.volvovacatures.be (AG0 jobs) of via www.werkenbijvolvo.be (Synergie). De vestiging in Gent is de grootste productie eenheid van Volvo Trucks in Europa en produceerde vorig jaar meer dan 38.000 Volvo vrachtwagens. Momenteel zijn er al 2.500 medewerkers aan de slag, waarvan 2.200 arbeiders en een 300-tal bedienden.